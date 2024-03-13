13 марта 2024, 01:55

Германия подняла истребители в небо над Балтикой из-за российского самолета

РИА «Новости»
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Германия подняла в воздух истребители Eurofighter из-за появления над Балтийским морем российского самолета Ил-20. Об этом сообщили «Известия»со ссылкой на пост пресс-службы немецких ВВС в социальной сети X.

Германия подняла в воздух истребители Eurofighter из-за появления над Балтийским морем российского самолета Ил-20. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пост пресс-службы немецких ВВС в социальной сети X.

Немецкие ВВС участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря.

Немецкие военные заявили, что российский военный самолет якобы «был замечен без плана полета и сигнала транспондера».

До этого крымские политолог Денис Батурин прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в альянс как реализацию пунктов плана по превращению Балтийского моря в «озеро НАТО» и в целом дальнейшего расширения блока.

В начале марта заметили разведывательные самолеты ВВС Швеции у российских границ, причем впервые с момента вступления шведов в альянс. Они пролетели рядом с Калининградской областью и вдоль границы России и Белоруссии с Польшей.

Ранее российские истребители Ту-22М3 и МиГ-31 выполнили плановый полет над Балтийским и Каспийским морем.

Германия Авиация Истребители Самолеты Россия Балтийское море
13 марта 2024, 00:49
Мужчина взял в заложники 18 пассажиров автобуса в Бразилии
РИА «Новости»
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В Бразилии преступник взял в заложники 18 пассажиров автобуса. Среди них двое детей. Об этом сообщил новостной портал G1.

По данным издания, захват заложников произошел на автовокзале в Рио-де-Жанейро. Полиция оцепила место происшествия.

«Преступник ворвался в автобус на автовокзале Рио в центре города и захватил 18 заложников, включая детей и пожилых», - сказано в сообщении.

В результате преступных действий два человека пострадали.

В начале марта вооруженный преступник захватил заложников в больнице немецкого города Ахена. Позже стало известно, что преступником оказалась 65-летняя женщина. Она забаррикадировалась в одном из помещений медучреждения. Пациентов соседних палат эвакуировали. Полицейские оцепили весь район, а больницу прибыл спецназ.

В феврале вооруженный мужчина взял в заложники свою семью в штате Миннесота в США, в том числе, семерых детей в возрасте от двух до 15 лет. В ходе освобождения пленников завязалась перестрелка, в которой погибли двое полицейских, пожарный, и сам преступник.

Дети Больницы Бразилия Автобусы Полиция
13 марта 2024, 00:46
Экс-глава ФБК Волков стал жертвой нападения в Литве
РИА «Новости»
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В Литве неизвестные напали на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Леонида Волкова**. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Недоброжелатели разбили окно в его машине, распылили слезоточивый газ и начали бить Волкова** молотком», - уточнил канал.

По словам бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш**, на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь, нападавших ищут.

На опубликованных фотографиях были видны кровоподтеки на лице Волкова**, а также кровь и раны на ноге. Стекло на двери автомобиля разбито.

Волкова** объявили в розыск по уголовной статье осенью 2021 года. Он проходит по делу о создании и руководстве экстремистским сообществом.

В январе 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал участников ФБК* Анну Бирюкову**, Киру Ярмыш**, Марию Певчих** и Дмитрия Низовцева**.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

**Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

Литва Избиения
12 марта 2024, 22:14
Таинственный стальной монолит напугал британцев
Unsplash
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Трехметровый блестящий столб обнаружили на холме в британском Уэльсе. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Серебристый монолит нашли местные жители во время прогулки на холме Хей-Блафф около городка Хей-он-Уай», - уточнили журналисты.

По данным канала, впервые его заснял местный бегун Ричард Хайнс, который часто совершает пробежки в этих местах. Новый столб нашли спустя четыре года после обнаружения нескольких похожих объектов в различных странах мира. Таким образом, он стал уже шестым по счету.

Несколько лет назад арт-группа The Most Famous Artist заявила о своей причастности к установке одного из монолитов. Его обнаружили в 2020 году в пустыне американского штата Юта.

С тех пор монолиты из нержавеющей стали замечать по всему миру. Второй такой объект нашли в Румынии. В Калифорнии таинственную стелу установили на вершине горы Пайн-Маунтин. В январе 2021 года еще один загадочный монолит появился в канадском городе Торонто.

Великобритания Калифорния Румыния
12 марта 2024, 19:41
Армения назвала сроки вывода российских пограничников из аэропорта Еревана
РИА «Новости»
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Российские пограничники покинут аэропорт Звартноц в Ереване до 1 августа 2024 года. Сроки их вывода озвучил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Послание, направленное российским пограничникам, - это в первую очередь благодарственное письмо. В этом письме указана дата - 1 августа 2024 года. С этого дня российские пограничники прекратят нести службу в аэропорту Звартноц», - сказал он.

Глава армянского правительства назвал отвод российских пограничников рабочим, а не политическим процессом.

Также Пашинян заявил, что Армения готова выйти из Организации Договора о коллективной безопасности , если блок не уточнит понимание суверенных границ республики. Он уточнил, что не общался с президентом России Владимиром Путиным более двух месяцев.

Вопрос выхода Армении из ОДКБ обсуждают с мая 2023 года. Никол Пашинян обвинил союзников в невыполнении договора о коллективной безопасности.

Армения Международные отношения Россия

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