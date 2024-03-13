Германия подняла истребители в небо над Балтикой из-за российского самолета

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Германия подняла в воздух истребители Eurofighter из-за появления над Балтийским морем российского самолета Ил-20. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пост пресс-службы немецких ВВС в социальной сети X.

Немецкие ВВС участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря.

Немецкие военные заявили, что российский военный самолет якобы «был замечен без плана полета и сигнала транспондера».

До этого крымские политолог Денис Батурин прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в альянс как реализацию пунктов плана по превращению Балтийского моря в «озеро НАТО» и в целом дальнейшего расширения блока.

В начале марта заметили разведывательные самолеты ВВС Швеции у российских границ, причем впервые с момента вступления шведов в альянс. Они пролетели рядом с Калининградской областью и вдоль границы России и Белоруссии с Польшей.

Ранее российские истребители Ту-22М3 и МиГ-31 выполнили плановый полет над Балтийским и Каспийским морем.