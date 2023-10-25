Германия поддержала Израиль, но закрыла глаза на уничтожение русских в Донбассе

Сейчас очень интересно наблюдать за тем, как многие немецкие политики пытаются показать, что они евреи, больше чем сами евреи. Зрелище - точно не для слабонервных и впечатлительных, потому что совершенно несложно получить передозировку лицемерием и цинизмом.

Олаф Шольц в кипе, в синагоге, с совершенно каменной физиономией, или комиссар Баварии по антисемитизму Людвиг Шпангле, который предлагает включить защиту еврейской жизни в конституцию Германии.

Я не зря упомянул именно этих двух персонажей. Просто чтобы напомнить, что когда Владимир Путин говорил о геноциде русских на Донбассе, вот этот, с каменной мордой назвал это «смехотворным».

Несколько лет в Донбассе системно убивали и уничтожали русских людей. И это для Шольца смехотворно.

Русские слишком быстро и слишком легко простили немцам. В отличии от тех же евреев, которые помнят свою катастрофу до сих пор и совершенно правильно делают, что качают права. И кажется, что русским надо было поступить точно так же, тем более, что русская катастрофа была куда масштабнее еврейской.

Немец на века должен был запомнить свою вину перед русскими, при любом удобном и подходящем случае его в эту вину надо было тыкать носом, а репарации должны были быть такими, что немецкая экономика работала бы них лет сто.

Наверное, будь на месте русских французы, или англичане, все так бы и было. Но «кровавый» Сталин сказал удивительно простую и человечную фразу о том, что гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. И он остался, даже со своей государственностью. И можно задать вопрос, а правильно ли это было? И если отвечать на него придется мне, я отвечу, как русский.

Но насчет русской - было бы правильнее всего. И сделать это необходимо было тогда, когда конституция современной Германии создавалась - после Второй Мировой войны.

Чтобы жизнь русского, или любого жителя СССР, или России была для каждого немца священной и неприкосновенной. Ибо после того, что этот «цивилизованный народ» сотворил на территории бывшего СССР, это было бы лишь маленькой частичкой того покаяния, которого он заслуживал. На долгие века вперед.

Когда Красная Армия вошла на территорию Германии, перед советскими солдатами, многие из которых потеряли из-за немцев целые семьи и дома, вообще не могло быть никаких моральных ограничений. Можно было все предавать огню, расстреливать за любой косой взгляд без малейшего сожаления. Потому что немцы, после того, что натворили на советской земле, просто потеряли право считаться людьми.

Но удивительное дело - русский солдат все равно отнесся к ним, как к людям. Защищал, обогревал и кормил. Тех, кто еще вчера радостно хлопал в ладошки призывам уничтожить славянских недочеловеков.

Великодушие прощения Я уж не говорю о том, что ни у одного комиссара какой-нибудь Баварии, или Саара, в мозгу не шевельнулась идея предложить внести в немецкую конституцию пункт о защите русской жизни. Или какой-нибудь другой. Палестинской, или эритрейской например.

Далее - прямая речь автора.

Лицемерие Германии Без покаяния