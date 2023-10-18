Германия перебросила спецназ на Кипр из-за обострения палестино-израильского конфликта

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«Федеральное правительство готовится ко всем сценариям на Ближнем Востоке. Чтобы иметь возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать немецких граждан под военной охраной, был переброшен военный спецназ», - сказано в публикации.

Элитные войска вместе с боевой техникой перебросили на Кипр. Также на этой территории разместили подразделение ВМС Германии «боевые пловцы» и полицейский спецназ, который специализирован на освобождении людей, удерживаемых силой.

В материале отметили, что речь идет не только о вызволении заложников из Германии, захваченных радикальной палестинской организацией ХАМАС, но и о вывозе немцев из сектора Газа и Ливана.

Ранее ХАМАС заявил о готовности немедленно отпустить гражданских заложников , но только в случае прекращения огня. По словам члена политбюро движения Муса Абу-Марзук, тогда у боевиков не будет интереса в удержании людей.