Германия отреклась от своего призыва к России отвести войска от Киева весной 2022 года
Правительство Германии отказалось считать правдивыми слова президента России Владимира Путин об отводе войск от Киеве в марте 2022 года по просьбе Германии и Франции. Об этом на брифинге сказал представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщило РИА «Новости».
Журналисты попросили его подтвердить отсутствие договоренностей между Россией, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем об отводе сил от Киева.
«Корректно», - коротко ответил Хебештрайт.
Ранее Путин в беседе с журналистом Такером Карлсоном сообщил, что в ходе переговорного процесса в Стамбуле в 2022 коллеги представители Франции и Германии попросили российскую сторону отвести войска от украинской столицы. По словам президента, после выполнения этого условия «договоренности выкинули в помойку».
Ранее Путин заявил, что Россия была готова выполнять Минские соглашения до последнего , несмотря на все трудности.