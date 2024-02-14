Германия отреклась от своего призыва к России отвести войска от Киева весной 2022 года

Осужденный на один год тюремного заключения бывший президент Франции Николя Саркози добился незначительного смягчения приговора. Апелляционный суд не стал менять срок наказания, но принял решение, что шесть месяцев экс-глава государства отбудет условно. Об этом сообщил телеканал France 24.

Саркози стал обвиняемым по делу о превышении разрешенных расходов на свою предвыборную кампанию 2012 года, которая в результате провалилась. Вместо разрешенных 22,5 миллиона евро политик потратил почти 43 миллиона, которые скрыл при помощи двойных счетов.

Во французской прессе преследование политика назвали процессом «Бигмалион» по названию агентства, отвечавшего за предвыборную кампанию Саркози.

Первый приговор суд Парижа вынес еще в сентябре 2021 года. Вердикт предусматривал год строгого тюремного заключения, но судья разрешил держать политика под домашним арестом с электронным браслетом.

Также обвиняемыми по делу стали 13 человек, которые получили сроки до трех с половиной лет с условным ограничением свободы. Николя Саркози и еще девять человек подали апелляции для обжалования приговора.