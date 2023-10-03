Германия отправит в Литву бригаду из четырех тысяч военных

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«Я объявил об этом несколько недель назад, перед началом летних каникул», - напомнил он.

По мнению Писториуса, это будет беспрецедентный шаг для германского Бундесвера. Он отметил, что идут переговоры с Литвой, в ноябре–декабре появится «дорожная карта», тогда будет понимание, как действовать дальше. Для бойцов еще нужно создать казармы, полигоны, а для их семей - гражданскую инфраструктуру.

Германия несколько раз говорила, что готова взять на себя ведущую роль для обеспечения безопасности в Прибалтике. ФРГ разместит около четырех тысяч военных в Литве, чтобы укрепить восточный фланг Североатлантического альянса.

Ранее Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов евро - свыше 41 миллиарда рублей. Киевскому режиму дополнительно поставят разрывные и минометные снаряды, противоминные ракеты. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что всегда тщательно взвешивал решения, касающиеся поддержки украинский армии оружием для недопущения эскалации конфликта между Россией и НАТО.