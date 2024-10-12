Германия отправит спецназ на энергообъекты Балтийского моря
Власти Германии решили разместить спецназ быстрого реагирования GSG 9 на объектах энергетической инфраструктуры Балтийского моря. Об этом сообщила газета Der Spiegel.
«Морское оперативное подразделение будет находиться в Нойштадте в земле Шлезвиг-Гольштейн. Благодаря этому силы, специализирующиеся на антитеррористических операциях, смогут быстрее реагировать на кризисные ситуации», - отметили в публикации.
Авторы статьи добавили, что на усиление безопасности в регионе повлияли диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Кроме того, немецкие власти опасаются российских судов, которые якобы картографируют подводные коммуникации на дне Балтийского моря.
Ранее в партии «Альтернатива для Германии» заявили, что необходим ремонт «Северных потоков» , ведь отсутствие российского газа негативно сказывается на промышленности страны.