Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом
Власти ФРГ отказались официально признавать актом геноцида блокаду Ленинграда Третьим рейхом. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
«Германия упорно отказывается признавать преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны актами геноцида народов Советского Союза. Прежде всего, отказываются таковым признать блокаду Ленинграда», - сказала она на брифинге.
Захарова добавила, что российское посольство в ФРГ получило ответ немецкого МИД на ноту с соответствующим требованием российской стороны.
РИА «Новости» уточнило, что Россия настаивает в указанной ноте на официальном признании властями Германии актом геноцида злодеяний Третьего рейха.
Ранее ФСБ рассекретила документы, в которых бывший личный адъютант Адольфа Гитлера Отто Гюнше признал решающий вклад Советского Союза в победу над гитлеровской Германией.