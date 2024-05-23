23 мая 2024, 14:19

Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом

РИА «Новости»
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Власти ФРГ отказались официально признавать актом геноцида блокаду Ленинграда Третьим рейхом. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«Германия упорно отказывается признавать преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны актами геноцида народов Советского Союза. Прежде всего, отказываются таковым признать блокаду Ленинграда», - сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что российское посольство в ФРГ получило ответ немецкого МИД на ноту с соответствующим требованием российской стороны.

РИА «Новости» уточнило, что Россия настаивает в указанной ноте на официальном признании властями Германии актом геноцида злодеяний Третьего рейха.

Ранее ФСБ рассекретила документы, в которых бывший личный адъютант Адольфа Гитлера Отто Гюнше признал решающий вклад Советского Союза в победу над гитлеровской Германией.

Германия Мария Захарова Россия Блокада Ленинграда
23 мая 2024, 14:02
Байден наделит Кению новым статусом вне НАТО
Global Look Press
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Кения станет одним из важных союзников США. Таким статусом страну планирует наделить американский президент Джо Байден.

О новом статусе Кении рассказал представитель Белого дома в преддверии визита кенийского президента Уильяма Руто в Вашингтон, сообщило РИА «Новости». Байден решил наделить страну статусом одного из основных союзников Соединенных Штатов, который не входит в НАТО.

«Президент Байден проинформирует конгресс о том, что намерен наделить Кению статусом основного союзника США вне НАТО», - подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, новый статус сделает Кению партнером Соединенных Штатов по глобальным вопросам.

Также Байден решил найти специалиста по мемам. Штаб американского президента политика по переизбранию открыл соответствующую вакансию. От сотрудника ждут неких новых идей и развития сотрудничества с подкастерами и страницами мемов в социальных сетях.

США Белый дом в США Вашингтон НАТО Джо Байден
23 мая 2024, 13:38
Блинкен объяснил отказ от признания России спонсором терроризма
Global Look Press
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Россия не может попасть в список стран — спонсоров терроризма. С таким заявлением на слушаниях в конгрессе США выступил глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN.

Россия не может попасть в список стран - спонсоров терроризма. С таким заявлением на слушаниях в конгрессе США выступил глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN.

Блинкен ответил на вопрос одного из конгрессменов о том, почему администрация президента не ответила на призыв Украины и ряда стран Запада о предоставлении России подобного статуса.

«Агрессия - это не терроризм, это две разные вещи», - заявил глава Госдепа.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что такое решение подорвет многолетнее сотрудничество и выстроенную координацию между государствами, а также сделает невозможным процесс начала мирных переговоров между Россией и Украиной.

С требованием признать Россию спонсором терроризма в 2022 году выступила с пикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В ходе беседы с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном она пригрозила, что, если ведомство не пойдет на такой шаг, то процедуру инициирует конгресс. Спустя два года процесс так и не начался.

США Терроризм Госдеп США Россия
23 мая 2024, 13:18
Король Бахрейна заявил о влиянии переизбрания Путина на ситуацию в арабском мире
РИА «Новости»
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Россию пригласили на мирную конференцию по Ближнему Востоку. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на переговорах в Кремле заявил, что переизбрание Владимира Путина на пост президента положительно сказалось на арабском мире.

Переговоры состоялись днем 23 мая, сообщила пресс-служба администрации президента. Король Бахрейна поздравил Путина с победой на мартовских выборах.

«Это свидетельствует о вашей мудрой политике и положительно влияет не только на ситуацию в вашей стране, но и на арабский мир. Это привносит стабильность в России - нашей братской стране», - сказал он.

Хамад бен Иса Аль Халифа отметил беспрецедентный рост экономики России, улучшение ситуации в сфере безопасности и обстановки в обществе. Он обратился к российским властям с просьбой поддержать проведение мирной конференции по кризису на Ближнем Востоке.

Путин заявил о хороших контактах России и Бахрейна по линии МИД. По его словам, позиции стран близки по многим вопросам.

Международные отношения Владимир Путин Ближний Восток Выборы президента — 2024
23 мая 2024, 13:15
Россия укрепит свою обороноспособность в ответ на действия Японии
РИА «Новости»
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Пересмотр конституции Японии в части отказа от вооруженных сил чреват новыми вызовами безопасности. Директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева заявила, что Россия примет контрмеры.

«Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России. В ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности», - сказала она РИА «Новости».

Воробьева подчеркнула, что изменение конституции - внутреннее дело страны. Она заявила, что окончательное решение японцы примут на референдуме, до проведения которого пройдет еще много времени.

Однако представитель МИД России предупредила, что отход Японии от планов мирного развития спровоцирует усиление гонки вооружений и напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Воробьева заявила, что отмена девятой статьи конституции не обойдется без внешнеполитических последствий.

Отношения Японии и России ухудшились на фоне введения санкций. Воробьева заявила журналистам, что в текущих условиях российская сторона не намерена инициировать восстановление контактов.

Военные Япония Международные отношения Россия Армия

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