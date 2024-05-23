Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом

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«Германия упорно отказывается признавать преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны актами геноцида народов Советского Союза. Прежде всего, отказываются таковым признать блокаду Ленинграда», - сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что российское посольство в ФРГ получило ответ немецкого МИД на ноту с соответствующим требованием российской стороны.

РИА «Новости» уточнило, что Россия настаивает в указанной ноте на официальном признании властями Германии актом геноцида злодеяний Третьего рейха.

Ранее ФСБ рассекретила документы, в которых бывший личный адъютант Адольфа Гитлера Отто Гюнше признал решающий вклад Советского Союза в победу над гитлеровской Германией.