23 июля 2024, 02:50

Германия отказалась оглашать ход расследования подрывов «Северных потоков»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Немецкое правительство не планирует обнародовать детали расследования диверсий на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ответ властей на запрос оппозиции в бундестаге.

«Ни федеральное правительство, ни генеральная прокуратура не рассматривали возможность публикации или предоставления предварительных или промежуточных результатов расследования, поскольку это поставило бы под угрозу цель следствия», - утверждает немецкий кабмин.

Правительство указало, что оно не обеспечивало «особую безопасность» газопроводов до взрывов.

Ранее на пресс-конференции в ООН глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться правды о теракте на «Северных потоках».

Германия Взрывы Оппозиция Северный поток
23 июля 2024, 03:23
Харрис назвала избирательную компанию американскими горками на фоне выхода Байдена из гонки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вице-президент США и кандидат на пост президента Камала Харрис назвала избирательную компанию Демократической партии «американскими горками». Так она прокомментировала заявление Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки за пост главы Белого дома, ее процитировало РИА «Новости».

«Я понимаю, что это американские горки, и все мы наполнены большим количеством смешанных эмоций из-за этого», - заявила Харрис в своем первом выступлении перед избирательным штабом.

Вице-президент отметила, что тоже испытывает «смешанные чувства» из-за отказа действующего главы Белого дома баллотироваться на второй срок.

В Демпартии выход Байдена из предвыборной гонки назвали «героическим поступком» во благо народа.

США Белый дом в США Джо Байден Камала Харрис Демократическая партия США
22 июля 2024, 23:56
Белый дом на фоне слухов о смерти Байдена заявил, что он проводит онлайн-встречи
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американский лидер Джо Байден провел в понедельник ряд встреч с чиновниками, отвечающими за безопасность. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Байден заслушал брифинг по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности», - заявили в правительстве США.

Также Байден заслушал брифинг советника Джейка Салливана на тему национальной безопасности. Все мероприятия проходили дистанционно.

Ранее глава Штатов заразился коронавирусом, поэтому перестал выходить на публику. По официальным данным, он не выходит из резиденции в штате Делавэр в целях безопасности.

Ведущий канала Fox News Брет Байер потребовал от правительства доказать, что Байден не умер. По его словам, он резко пропал и не появляется перед камерами.

США Белый дом в США Чиновники Джо Байден
22 июля 2024, 21:38
США уличили в попытках разыграть карту Армении против России
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
Читайте нас в: Google Новости
США планируют развернуть южный фронт против России, используя для этого Армению. Об этом написало турецкое издание Cumhuriyet.

Соединенные Штаты и ранее предпринимали попытки навести смуту у южных границ России через Грузию, но им это не удалось.

«Теперь США пытаются разыграть карту Армении», - написал турецкий обозреватель.

Он напомнил, что главу МИД Армении Арарата Мирзояна пригласили на мероприятия саммита НАТО, а в Госдепе США сообщили, что начался «новый стратегический этап» в отношениях между Штатами и Арменией.

Заместитель главы Госдепа по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея сообщила об укреплении отношений между странами на своей странице в соцсети.

США Армения Госдеп США Отношения Россия
22 июля 2024, 21:19
Журналисты потребовали доказать, что Байден жив
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ведущий канала Fox News Брет Байер потребовал привести доказательства того, что американский президент Джо Байден жив. Об этом он заявил в прямом эфире после появления письма, в котором действующий глава Белого дома отказался участвовать в президентской гонке.

«Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете», - объяснил он свое предположение о смерти президента.

Ранее стало известно, что бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сыграла главную роль в решении Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах. Политик никогда публично не призывала его выйти из гонки, однако вне камер Пелоси беседовала с донорами Демпартии и конгрессменами, чтобы повлиять на их точку зрения.

США Выборы президента США Джо Байден

Новости по теме