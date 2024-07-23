Германия отказалась оглашать ход расследования подрывов «Северных потоков»

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«Ни федеральное правительство, ни генеральная прокуратура не рассматривали возможность публикации или предоставления предварительных или промежуточных результатов расследования, поскольку это поставило бы под угрозу цель следствия», - утверждает немецкий кабмин.

Правительство указало, что оно не обеспечивало «особую безопасность» газопроводов до взрывов.

Ранее на пресс-конференции в ООН глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться правды о теракте на «Северных потоках».