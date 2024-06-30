30 июня 2024, 15:25

Германия одобрила экспорт оружия на рекордную сумму

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Германия разрешила экспорт вооружений на рекордную сумму. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на данные Минэкономики страны.

С 1 января по 18 июня ФРГ одобрила поставки оружия на сумму 7,48 миллиарда евро. Этот показатель оказался на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Уточняется, что 4,88 миллиарда евро пришлись на Украину.

На втором месте среди покупателей оказался Сингапур, третье место заняла Индия.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что жители страны иногда интересуются, не является ли поддержка Украины чрезмерной. По словам политика, люди получают недостаточно информации о конфликте.

Германия Экспорт Оружие
30 июня 2024, 15:35
Пять индийских танкистов утонули в реке на границе с Китаем
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Пятеро военных погибли во время попытки переправиться на танке через реку в индийском штате Ладакх рядом с китайской границей. Об этом сообщило агентство ABC News.

Боевая машина затонула 29 июня во время военных маневров. Танкисты в рамках учений переправлялись через реку Шайок, уровень воды в которой резко поднялся. ЧП произошло в районе Сасер-Брангса, недалеко от границы, разделяющей Индию и Китай.

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх выразил слова соболезнования родственникам погибших военнослужащих.

«Мы никогда не забудем образцовое служение наших доблестных солдат», - указал министр.

Ранее в Колумбии потерпел крушение военный вертолет Ми-17. ЧП произошло в штате Боливар, в результате погибли девять человек: шесть офицеров и два солдата.

Индия Армия Китай Реки
30 июня 2024, 15:03
Китайская ракета-носитель потерпела крушение при запуске
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Китайская ракета-носитель Tianlong-3 потерпела крушение при тестовом запуске. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев в Telegram-канале.

«Запуск осуществляла частная китайская компания Space Pioneer. Предварительно, пострадавших нет», - уточнил он.

В мае 2024 года Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5 Y8». Аппарат стартовал с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с зондом «Чанъэ-6». Устройство должно доставить на Землю грунт с обратной стороны Луны.

До этого КНР вывела на орбиту первый космический спутник с искусственным интеллектом. Эксперты проверят действие алгоритмов ИИ в условиях невесомости.

Ракеты Космос Китай
30 июня 2024, 14:37
Патриарх Варфоломей посетил саммит в Швейцарии в интересах США
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Турция выразила недовольство в отношении патриарха Константинопольского Варфоломея, так как тот принял участие в саммите в Швейцарии. Об этом сообщило РИА «Новости».

На конференции по Украине священнослужитель был единственным религиозным представителем. Варфоломей посетил саммит в интересах Соединенных Штатов, считает религиовед Роман Лункин.

«В случае со швейцарским форумом, я считаю, он играл роль инструмента американской политики», - сказал эксперт.

В Турции оказались крайне недовольны произошедшим. МИД страны потребовал объяснений, как подпись патриарха появилась в итоговом коммюнике.

Саммиты США Швейцария
30 июня 2024, 12:41
Гонконг нарастил импорт российских алмазов в 18 раз
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Гонконг за первые пять месяцев 2024 года увеличил импорт алмазов из России в 18 раз по сравнению с тем же прошлогодним периодом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные гонконгского статбюро.

С января по май включительно Гонконг закупил российские алмазы на 657,3 миллиона долларов, за то же время в 2023 году сумма закупок составила 36,5 миллиона. На долю России пришлось 12% импорта драгоценных камней. Страна стала третьим (после Индии и Израиля) поставщиком алмазов в Гонконг.

В мае стало известно, что США намерены частично пересмотреть запреты на ввоз российских алмазов, вступившие в силу с 1 января. В Европе запрет уже за пару месяцев ощутимо ударил по экономике.

Экспорт Гонконг

Новости по теме