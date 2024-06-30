Германия одобрила экспорт оружия на рекордную сумму

С 1 января по 18 июня ФРГ одобрила поставки оружия на сумму 7,48 миллиарда евро. Этот показатель оказался на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Уточняется, что 4,88 миллиарда евро пришлись на Украину.

На втором месте среди покупателей оказался Сингапур, третье место заняла Индия.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что жители страны иногда интересуются, не является ли поддержка Украины чрезмерной. По словам политика, люди получают недостаточно информации о конфликте.