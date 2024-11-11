Германия не получит ядерное оружие — Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что против обладания Германией ядерного оружия. Об этом глава правительства заявил в интервью телеканалу ARD.
«Я категорически против того, чтобы Германия имела ядерное оружие», - подчеркнул он.
Шольц уточнил, что подобные инициативы встретят решительное сопротивление с его стороны. Он считает, что Германии для защиты своих границ достаточно развивать обычные виды вооружений.
Канцлер добавил, что Германия активно сотрудничает с Великобританией и Францией ради укрепления собственной обороноспособности. Они совместно разрабатывают ракеты большой дальности, которые оснастят неядерными боеголовками.
Ранее в США сообщили о планах возобновить субкритические ядерные испытания на полигоне в Неваде. В октябре страны НАТО провели плановые учения ядерных сил альянса «Стойкий полдень», причем такие маневры проводятся ежегодно.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил о появлении новых разработок в сфере ядерных вооружений, отметив, что они есть и сейчас.