11 ноября 2024, 02:36

Германия не получит ядерное оружие — Шольц

РИА «Новости»
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что против обладания Германией ядерного оружия. Об этом глава правительства заявил в интервью телеканалу ARD.

«Я категорически против того, чтобы Германия имела ядерное оружие», - подчеркнул он.

Шольц уточнил, что подобные инициативы встретят решительное сопротивление с его стороны. Он считает, что Германии для защиты своих границ достаточно развивать обычные виды вооружений.

Канцлер добавил, что Германия активно сотрудничает с Великобританией и Францией ради укрепления собственной обороноспособности. Они совместно разрабатывают ракеты большой дальности, которые оснастят неядерными боеголовками.

Ранее в США сообщили о планах возобновить субкритические ядерные испытания на полигоне в Неваде. В октябре страны НАТО провели плановые учения ядерных сил альянса «Стойкий полдень», причем такие маневры проводятся ежегодно.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил о появлении новых разработок в сфере ядерных вооружений, отметив, что они есть и сейчас.

Германия Ядерное оружие Великобритания Франция
11 ноября 2024, 02:52
Застрявший в Японии лайнер Spectrum с россиянами прибыл в Китай
РИА «Новости»
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Застрявший ранее в Японии круизный лайнер Spectrum of the Seas с россиянами на борту прибыл в международный порт Усун в Шанхае. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам одной из пассажирок лайнера, часть россиян планирует после прибытия в город отправиться в международный аэропорт Пудун. Они хотят улететь в Россию.

У них два варианта: рейсом «Аэрофлота» до Москвы в 11:45 по местному времени или самолетом авиакомпании China Eastern Airlines, который вылетит на пять минут раньше.

Другая часть туристов собирается улететь в другие дни, а до этого поселятся в отеле, забронированном для них туроператором.

«Ситуация для местных властей привычная, круизные корабли часто выбиваются из графика, никаких больших проблем они не предвидят», - сообщили агентству в генеральном консульстве РФ в Шанхае.

Ранее появилась информация, что застрявший в Японии лайнер отправился в Китай после ремонта. На его борту находились около 600 российских туристов.

Туризм Корабли Япония Самолеты Россия Китай
11 ноября 2024, 02:20
Советник Трампа предложил способ взаимодействия с Россией
РИА «Новости»
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Новой администрации во главе с Дональдом Трампом стоит выстраивать отношения с Россией через договоренности, а не санкции. Об этом заявил советник избранного президента, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог в беседе с изданием The Wall Street Journal.

«Все начинается с личных отношений», - отметил он.

Келлог выразил уверенность, что Трамп наладит контакт с ключевыми лидерами, чтобы найти способ разрешения конфликта России и Украины.

По данным WSJ, Келлог высказывался не от лица команды Трампа, однако есть вероятность, что он займет руководящую должность в будущей администрации.

После подведения итогов выборов избранный президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

Телефонные переговоры прошли еще 7 ноября. Одной из тем обсуждения стала ситуация на Украине, а также «цель мира на европейском континенте».

Санкции Дональд Трамп Россия
11 ноября 2024, 01:58
Шольц снова ответил на оскорбление от Маска
РИА «Новости»
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Канцлер Германии Олаф Шольц во второй раз ответил американскому бизнесмену Илону Маску на оскорбления. Это заявление «делает мне честь», заявил он в разговоре с журналистами телеканала ARD.

Более подробно комментировать свою позицию политик не стал.

Ранее Маск на фоне развала правящей коалиции Германии назвал канцлера глупцом. Свое мнение он выразил в социальной сети X. В ответ на это Шольц заявил, что интернет-концерны не относятся к органам государства. К тому же, «мнение бизнеса не отражает позицию всего государства», поэтому он собирается принимать их к сведению.

В правящей коалиции в Германии произошли разногласия между «Зелеными», Социал-демократической и Свободной демократической партиями. Поводом для этого стали разные подходы в вопросах восстановления экономики и финансирования Украины.

Германия Илон Маск Олаф Шольц
11 ноября 2024, 01:43
Полицейские прослушивали тысячи жителей Молдавии
РИА «Новости»
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Разговоры жителей Молдавии прослушивались на протяжении года. Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеэуцяну сообщил изданию Ziarul de Garda, что слежка велась в рамках дела о подкупе избирателей.

Разговоры жителей Молдавии прослушивались на протяжении года. Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеэуцяну сообщил изданию Ziarul de Garda , что слежка велась в рамках дела о подкупе избирателей.

Следственные действия, по его словам, начались весной 2023 года во время местных выборов, когда полицейские узнали о схемах покупки голосов избирателей. Чернеэуцяну сообщил, что с тех пор правоохранители возбудили 59 уголовных дел.

«Хочу сказать, что в рамках расследований под особым наблюдением были сотни человек, если не тысячи. Вы представляете, какой объем работы проделан, чтобы прослушивать 300-400 человек», - сказал он.

Чернеэуцяну рассказал, как его сотрудники сидели с наушниками и подслушивали разговоры местных жителей. Он пожаловался на большие расходы при проведении этой операции.

В начале ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Действующий лидер Майя Санду набрала 55,33% голосов. Россия отказалась признавать честной ее победу.

Шпионаж Молдавия Выборы Выборы президента Молдавии

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