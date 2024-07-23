Германия назвала одно препятствие в раскрытии дела о подрыве «Северных потоков»

Раскрытию дела о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» мешает отсутствие подозреваемых. Такое заявление сделали в кабинете министров ФРГ в ответ на парламентский запрос депутатов партии «Альтернатива для Германии», сообщили «Известия».

«Быстрый успех расследования возможен, если преступников удается поймать с поличным», - отметили в кабмине.

Пока правоохранителям якобы не хватает надежных и «заслуживающих доверия» доказательств. В Германии не исключают и «причастности России» к подрывам. При этом депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре уверен, что отношение к терактам имеет руководство США. Свидетелем по делу выступил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Власти Германии пока не собираются обнародовать предварительные или промежуточные результаты расследования.

Ранее шведский МИД назвал бесполезным международное расследование по терактам на «Северных потоках». По словам дипломатов, дальнейшие поиски виновников ни к чему не приведут. Страна не нашла виновных и закрыла дело.