Германия начала готовить бундесвер к войне

Радикальные изменения коснутся всех структур бундесвера. Об этом глава военного ведомства заявил во время выступления в Берлине по случаю 75-летия НАТО.

Реорганизацию проведут в целях улучшения возможностей вооруженных сил и обеспечения их готовностьи к чрезвычайным ситуациям, в том числе к военным действиям.

Власти Германии решили модернизировать все имеющиеся на вооружении бундесвера крылатые ракеты Taurus, чтобы привести их в состояние боевой готовности. Сейчас в распоряжении немецкой армии имеется примерно 600 таких систем, однако точное количество засекречено.