Германия лишила ВТБ права на дочернюю компанию

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Немецкий банк OWH SE, бывший VTB Bank Europe, уведомил о лишении ВТБ права владения европейской дочерней компанией и потребовал вернуть дивиденды за 10 лет на сумму более 433,8 миллиона евро. Российской компании поставили срок до 29 февраля.

«Банк ВТБ расценивает эти действия как политически мотивированные. В случае развития агрессивных действий с немецкой стороны российская сторона ответит симметрично», - объявила пресс-служба кредитной организации.

В 2022 году банк включили в санкционный список и лишили права распоряжаться своими финансовыми активами. Председатель правления ВТБ Андрей Костин отверг обвинения в обходе ограничений.