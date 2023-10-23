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Нечаев напомнил, что Германия отозвала согласие на функционирование четырех из пяти генконсульств России на своей территории. До 31 декабря 2023 года эти диппредставительства прекратят свою работу.

«Деградация двусторонних отношений - не наш выбор. Инициатива их разрушения исходит из Берлина», - подчеркнул российский посол.

Он также высказался о так называемых «красных линиях», которые немецкое руководство беспрепятственно переступило в вопросах высылки дипломатов РФ и расследования терактов на «Северных потоках».

«Мы давно не ориентируемся на красные линии Берлина. Большинство когда-то незыблемых для Германии табу нарушено», - подчеркнул дипломат.

Он отдельно затронул тему возможной передачи киевскому режиму ракет Taurus, указав на ширину номенклатуры ФРГ в военных поставах.

«Она включает современные системы ПВО/ПРО, артиллерию, тяжелые танки, РСЗО. По Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность», - уточнил Нечаев.

Несмотря на это, он заявил, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на странную реакцию Германии после подрыва «Северных потоков». Она отметила, что ни один немецкий политик не уточнил у американских коллег детали произошедшего. Дипломат подчеркнула, что такое поведение ФРГ говорит о полной потери ее суверенитета.