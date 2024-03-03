03 марта 2024, 07:17

Германии предрекли обострение отношений с НАТО из-за перехвата разговора военных

РИА «Новости»
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Перехваченный разговор высокопоставленных офицеров немецкой армии и вероятном ударе по Крымскому мосту способен создать напряжение в отношениях между Германией и НАТО. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Авторы статьи отметили, что военные в перехваченной говорили, что представители армий США, Франции и Великобритании уже находятся на территории Украины, хотя сами эти страны отрицали данный факт.

«Подобная утечка информации вызвала серьезную реакцию внутри самой Германии и способна обострить отношения ФРГ с союзниками по НАТО», - добавили они.

В пятницу главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой военные армии Германии обсуждают возможную атаку на Крымский мост.

Министерство обороны ФРГ эту ситуацию никак не прокомментировало, а бюро военной контрразведки инициировало проверку по факту утечки.

Германия Военные
03 марта 2024, 04:37
Трамп назвал США ослабленной и униженной страной
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Президент США Джо Байден своей политикой ослабил и уничтожил американское государство на мировой арене. Об этом заявил бывший лидер страны Дональд Трамп, речь которого опубликовали на его странице в соцсети Truth Social.

Бывший американский президент заявил, что страна разрушается, а ее экономику «крушит инфляционный кошмар Байдена». Трамп также упомянул проблемы с мигрантами на границах, высокий уровень инфляции, вторжение мужчин в женские виды спорта и атаки на традиционные ценности.

«Америка слабеет, она унижена на мировой арене», - заявил он в своем видеообращении к избирателям в штате Айдахо.

Трамп напомнил, что еще четыре года назад США были великой страной, а теперь превратились в посмешище. Кандидат от республиканцев в президенты также призвал американцев вместе вернуть величие их стране, сделать ее лучше, чем когда-либо.

Ранее супруга Джо Байдена Джилл раскритиковала Трампа за его отношение к женщинам, обвинив его в неуважении и обесценивании их достижений, а также издевательстве над женскими телами.

США Соцсети Дональд Трамп
03 марта 2024, 03:38
Италия заберет у Словакии свою систему ПВО
РИА «Новости»
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Итальянские власти планируют забрать систему ПВО средней дальности SAMP/T из Словакии. Об этом сообщил премьер-министр Роберт Фицо в Facebook*.

«Я получил от итальянского правительства уведомление, что из Словакии будет отозвана итальянская система ПВО, которую они нам одалживали на год. Она им нужна в другом месте», - сказал он.

Фицо напомнил, что предыдущее правительство Словакии отправило на Украину систему С-300, взамен из Германии на время поставили систему Patriot. Позже помощь поступила от итальянцев, но теперь и их технику нужно отдать обратно. В связи с этим глава словацкого правительства посетовал, что теперь в стране нечем защищать атомные электростанции и другие стратегические объекты.

Премьер-министр Словакии ранее заявил, что возможная отправка военных НАТО и стран Евросоюза не поможет добиться уступок от России.

Такие действия наоборот приведут к эскалации украинского конфликта.

*Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Словакия
03 марта 2024, 02:21
«Издевается над телами». Джилл Байден назвала Трампа угрозой для женщин
РИА «Новости»
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Первая леди США Джилл Байден раскритиковала бывшего президента США Дональда Трампа за его отношение к женщинам. Ее выступление в Атланте процитировало издание The Hill.

«Он потратил всю жизнь, разрушая и обесценивая наше существование. Он издевается над женскими телами, не уважая наши достижения», - сказала она.

В своей речи Байден ссылалась на видеозапись на платформе Access Hollywood, где кандидат в президенты рассказал, как «зажимал» женщин и хватал за интимные места.

Супруга Байдена также напомнила о недавнем заявлении Трампа, в котором он присвоил себе заслугу в том, что позволил таким штатам, как Джорджия, ввести жестокие запреты на аборты. По словам первой леди США, Дональд Трамп в своих действиях зайдет очень далеко и он «опасен для женщин и семей».

Американский политолог Эндрю Корыбко в беседе с «360», что в США демократы всегда поддерживали право женщин на аборт, , а республиканцы, как и глубоко религиозные люди, всегда выступают против.

США Женщины Дональд Трамп
03 марта 2024, 01:54
Товарный поезд сошел с рельсов и упал в реку в США
Freepik
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Товарный поезд с силиконовыми гранулами сошел с рельсов и упал в реку на юго-востоке Пенсильвании в США. Об этом сообщила местная полиция в социальной сети Facebook*.

«Экстренные службы Уайтмарша расследуют обстоятельства схода с рельсов поезда компании Norfolk Southern <…> в населенном пункте Уайтмарш», - сообщили правоохранительные органы.

В результате аварии никто не пострадал. Местных жителей и работников близлежащих предприятий эвакуировали. Поезд перевозил силиконовые гранулы, которые просыпались в результате происшествия.

В то же время издание CBS News сообщило, что с рельсов в Пенсильвании сошли сразу три грузовых поезда, два из которых упали в реку. В воду попало дизельное топливо и силиконовые гранулы.

В ноябре прошлого года поезд с расплавленной серой сошел с рельсов в штате Кентукки в США. Часть груза разлилась. Губернатор штата Энди Бешир объявил о введении чрезвычайного положения и призвал местных жителей эвакуироваться.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

США Поезда

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