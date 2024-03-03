Читайте нас в:

Авторы статьи отметили, что военные в перехваченной говорили, что представители армий США, Франции и Великобритании уже находятся на территории Украины, хотя сами эти страны отрицали данный факт.

«Подобная утечка информации вызвала серьезную реакцию внутри самой Германии и способна обострить отношения ФРГ с союзниками по НАТО», - добавили они.

В пятницу главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой военные армии Германии обсуждают возможную атаку на Крымский мост.

Министерство обороны ФРГ эту ситуацию никак не прокомментировало, а бюро военной контрразведки инициировало проверку по факту утечки.