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«Министерство обороны бьет тревогу: в бюджете на 2024 год не хватает более пяти миллиардов евро на помощь Украине», - отмечается в материале.

Германия закладывает помощь ВСУ в раздел общих расходов, куда включили 3,1 миллиарда евро на уже «обещанные меры» и 770 миллионов евро - на помощь по линии МИД. На остальное есть лишь 120 миллионов евро. Журналисты назвали эту сумму «жалкой» для Украины.

Издание привело заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что ФРГ должна выделить еще пять миллиардов на поддержку ВСУ. Из них 880 миллионов на ПВО, 675 миллионов - на военную технику, 390 миллионов - на инженерные войска, 935 - на экипировку военных и еще 2,34 миллиарда евро - на ремонт и логистику.

Бюджет еще не согласовали - обсуждение и принятие состоится в ноябре.

Ранее СМИ сообщили, что поведение канцлера Германии Олафа Шольца вывело из себя украинское руководство. По информации издания, политик не хотел согласовывать поставку ВСУ ракет Taurus.