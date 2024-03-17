17 марта 2024, 23:12

Германии напомнили о четырех сроках Меркель в ответ на критику выборов в России

РИА «Новости»
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Немецкие дипломаты не смогли смириться с результатами голосования на выборах президента России и начали писать критические посты в социальных сетях. Но при этом они забыли, что в собственной стране Ангела Меркель занимала пост канцлера четыре срока подряд. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что ждала заявлений со стороны немецких дипломатов от «несвободных и несправедливых» выборах в России еще с февраля.

«Никого не удивили - работают строго по методичкам», - пояснила Захарова.

Представитель МИД добавила, что в отличие от Германии, в России никогда не избирали главу государства на четыре срока подряд, как это было с Ангелой Меркель.

«Незадолго до этого немцы так же выбирали Гельмута Коля. Вопросы возникали и у самих немцев, насколько такой авторитарный персонализм соответствует германскому пониманию демократии. И ничего», - отметила Захарова.

Она добавила, что и с новым канцлером Германии Олафом Шольцом такая политика не закончилась. Представитель МИД напомнила, что главой правительства он стал после того, как согласился предоставить посты министров из партий «светофорной» коалиции.

«Справедливо? В отношении политических интриганов, типа Бербок, - да, а в отношении народа - нет», - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что согласна только с единственным пунктом в заявлении МИД Германии, что в итогах голосования на выборах президента России нет ничего удивительного.

Она пояснила, что граждане объединились, чтобы дать отпор НАТО, который продолжает разжигать конфликты по всему периметру границ и собирает деньги и оружия для «стратегического поражения» России.

Центризбирком сообщил, что по итогам обработки 50% протоколов действующий президент России Владимир Путин занимает первое место на выборах главы государства с результатом 87,34%.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 4,11% голосов. Кандидаты от партий «Новые люди» и ЛДПР Владислав Даванков и Леонид Слуцкий получили по 4,01% и 3,11% соответственно.

Германия Ангела Меркель Мария Захарова Россия Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 20:20
Запад уличили в попытке снизить явку россиян на зарубежных участках
РИА «Новости»
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Принимавшие участие в голосовании на выборах президента избиратели столкнулись с серьезными препятствиями, которые выстроили для них страны Запада. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

Он подчеркнул, что власти США поставили перед собой задачу не допустить большой явки на выборы проживающих там россиян. Дипломат заметил, что этому всячески содействовали релоканты с антироссийскими настроениями.

«Они стремились поставить под сомнение прежде всего честность избирательных процедур», - заявил Аскальдович.

Дипломат добавил, что в стороне не остались и власти Латвии, которые использовали тактику запугивания, предупредив живущих в республике россиян об уголовной ответственности за участие в голосовании.

Кроме того, в день выборов территорию вокруг посольства России оцепили, а полиция провела массовую проверку документов и даже задержала несколько человек.

«Нам приходилось противостоять всем и не допустить срыва голосования из-за рубежа. Мы с этим справились», - подчеркнул Аскальдович.

Посольство России в Латвии сообщило, что полиция устроила массовую проверку пришедших на голосование избирателей. У части из собравшихся силовики забрали документы под предлогом окончания их действия и потребовали явиться в миграционную службу для получения предписания для депортации.

США Латвия Россия Запад МИД РФ Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 19:45
Уроки гражданской обороны предложили ввести в школах Германии
Global Look Press
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Школы Германии несут ответственность не только за образование подрастающего поколения, но и за его способность противостоять современным вызовам. Поэтому в образовательные учреждения необходимо ввести уроки гражданской обороны, где школьников подготовят ко всем видам возможных кризисов, включая войну. Как сообщил журнал Der Spiegel, с таким заявлением выступила министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер.

Она подчеркнула, что такие уроки помогут молодежи Германии получить необходимые навыки, которые пригодятся во взрослой жизни.

«Общество в целом должно хорошо подготовиться к кризисам - от пандемии до стихийных бедствий и войны. Поэтому необходимо ввести уроки и проводить учения по гражданской обороне в школах», - заявила Штарк -Ватцингер.

В качестве положительного примера она привела школы Великобритании, где для школьников часто проводят учения, в которых отрабатываются правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

Министр добавила, что средним учебным заведениям также необходимо наладить тесные отношения с бундесвером. Военные вполне могут приходить на уроки и рассказывать ученикам о том, как выстраивается государственная безопасность.

«Молодые люди должны знать обо всех угрозах и уметь с ними справляться», - подчеркнула Штарк -Ватцингер.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что страны Запада могут пойти на сделку с Россией для прекращения боевых действий на Украине. Она пояснила, что обмен станет заключаться в отказе от дальнейших поставок оружия ВСУ и отказ от включения Украины в НАТО.

Школы Германии несут ответственность не только за образование подрастающего поколения, но и за его способность противостоять современным вызовам. Поэтому в образовательные учреждения необходимо ввести уроки гражданской обороны, где школьников подготовят ко всем видам возможных кризисов, включая войну. Как сообщил журнал Der Spiegel , с таким заявлением выступила министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер.

Германия Школы Войны Школьники Образование
17 марта 2024, 18:53
Особенности «корейской Арматы» оценили в США
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Новый северокорейский танк опробовали в действии на недавних учениях в КНДР. Боевую машину построили на основе элементов советского Т-62, сообщило американское издание The National Interest.

Авторы материала нашли внешнее сходство между северокорейской машиной и российским танком Т-14 «Армата», который имеет общие конструктивные особенности с более старым советским Т-62. У Пхеньяна есть в арсенале история модификации этого танка.

В статье указали, что в КНДР построили девять прототипов новой машины, которую на Западе назвали M2020. Танк имеет гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров, пулемет, автоматический гранатомет и пусковые установки с противотанковыми ракетами Bulsae-3.

Северная Корея в начале марта провела соревнования среди танковых экипажей.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал танк нового типа.

КНДР Машины Танки
17 марта 2024, 17:58
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье
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Территорию воинской части в Приднестровье атаковал дрон-камикадзе. В результате произошел взрыв, а затем начался пожар. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Мингосбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

«Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва», - рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что, по предварительным данным, атаковавший дрон-камикадзе летел со стороны Клеверного моста.

В пресс-службе также отметили, что пострадавших в результате ЧП нет. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

В январе этого года Министерство госбезопасности ПМР заявило, что иностранцы планируют теракты и диверсии на военных объектах республики. По данным ведомства, специалисты с военным опытом прибыли с территории Украины и проходят подготовку на территории Молдавии.

Пожары Беспилотники Военные Приднестровье

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