Генсек ООН призвал немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке

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«Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, чтобы уменьшить огромные страдания людей», - написал он.

Ранее Гутерриш призвал ХАМАС срочно освободить заложников , а Израиль - разрешить поставки гуманитарных грузов в сектор Газа. Глава международной организации подчеркнул, что в Газе заканчиваются электричество, вода «и другие важные ресурсы».

В радикальном палестинском движении ХАМАС заявили о готовности оперативно отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня. При этом израильская сторона говорила о том, что обострение конфликта можно урегулировать, если палестинские боевики сложат оружие и освободят заложников.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по израильским населенным пунктам. В ответ Израиль объявил о начале операции «Железные мечи».

Сотни детей трагически погибли , еще тысячи получили ранения. Многие были вынуждены покинуть свои дома.