Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа

Читайте нас в:

«Призываю к прекращению огня и освобождению заложников», - сказал Гутерриш во время выступления на саммите в Каире по ситуации в секторе Газа.

По его словам, нужно бросить все силы на то, чтобы остановить кровопролитные бои и достичь решения о создании двух государств. Генсек ООН добавил, что надо применить международное гуманитарное право и защитить гражданское население сектора Газа.

Он призвал прекратить нападения на мирных жителей, жилые дома и больницы. Кроме того, по словам Гутерриша, необходимо постоянно доставлять гуманитарную помощь в Газу.

В субботу в Новом Каире с подачи президента Абдель Фаттаха ас-Сиси открыли каирский саммит мира. Его ключевой темой стал вопрос об урегулировании палестино-израильского конфликта и снижении уровня напряженности в секторе Газа. Участниками конференции стали представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. От России на саммит прибыл заместитель главы МИД РФ, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Число заложников ХАМАС выросло до 210. Цифра может измениться в ближайшие дни.