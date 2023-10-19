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«Подтверждено участие, помимо секретаря ООН [Антониу Гутерриша], лидеров Катара, Турции, Греции, Палестины, Эмиратов, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии, Ирака, Италии и Кипра», - передал канал.

Мирная встреча по палестинскому вопросу пройдет в Египте. Источники сообщили, что призыв президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси к проведению Египетского международного саммита мира получил большой.

Ранее СБ ООН отклонил российский проект ближневосточной резолюции, в котором содержится пункт с призывом к гуманитарному прекращению огня. Принятию документа препятствовали США , что сильно разочаровало некоторые страны. Тем не менее проект бы мог спасти сотни жизней.

В секторе Газа с 7 октября погибли более 3,5 тысячи человек , ранения получили 12 тысяч жителей. С начала эскалации конфликта в Израиле госпитализировали 4629 человек.