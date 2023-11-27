Генсек НАТО раскрыл основную задачу альянса касательно России

Альянс направляет России четкий сигнал о готовности защищать каждый сантиметр территории стран НАТО, отметил Столтенберг. По его словам, это необходимо для предотвращения конфликта.

«У НАТО есть две основные задачи. Первая - это поддержка Украины. Другая важнейшая задача - это предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО», - подчеркнул генсек.

Такое противостояние принесет еще больше разрушений, смертей и страданий, заключил Столтенберг.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что НАТО не выдержит конфликта с Россией, которая обладает самой сильной армией в мире. Он отметил, что РФ противостоит не только Украине, но и альянсу, и Соединенным Штатам, сообщили «Известия».

В Великобритании признали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Они успешно сбивают с курса ракеты НАТО в зоне спецоперации.