Генсек НАТО пригрозил «единым и мощным» ответом на удар по альянсу
НАТО ударит в ответ на любую атаку. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Его процитировало агентство Reuters.
«Любая атака на НАТО будет встречена единым и мощным ответом», - предупредил генсек.
Столтенберг добавил, что слова об отказе союзников защищать друг друга подвергают военных риску и подрывают безопасность всех государств, входящих в блок.
Ранее экс-лидер США Дональд Трамп проинформировал, что в случае переизбрания президентом откажется встать на защиту стран , которые не выполнили финансовые обязательства перед Североатлантическим альянсом. Он отметил, что будет поощрять нападавших «делать все, что им вздумается». Белый дом назвал скандальное высказывание Трампа безумным и ужасающим. Представитель администрации президента США Джо Байдена Эндрю Бейтс счел слова американского экс-лидера потенциальной угрозой мировой стабильности.