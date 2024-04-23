Генсек НАТО и премьер Британии посетят Польшу 23 апреля

Повестку переговоров, которые пройдут в Варшаве, раскрывать не стали. Также известно, что в планах Столтенберга посетить британский военный контингент в Польше.

«Это продолжение моей миссии восстановления и расширения позиции Польши в вопросе политики безопасности», - заявил Туск, комментируя завтрашние визиты генсека и Сунака, а также их совместные предстоящие встречи с солдатами.

Визит Столтенберга состоится на фоне громких обещаний польского президента Анджея Дуды, который заявил, что его страна может разрешить размещение ядерного оружия. Также он напомнил о членстве страны в альянсе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление польского лидера, напомнила, что объекты на территории Польши в случае размещения там ядерного оружия США п ополнят список целей для поражения при возможном столкновении России с НАТО.