Генсек ЛАГ прилетит в Москву к Лаврову

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Гейт отправился в столицу России 8 октября. Цель визита - расширенные переговоры с Лавровым. Представители стран обсудят региональные и международные проблемы, в частности эскалацию конфликта в секторе Газа. Кроме того, Гейт и Лавров поговорят на темы, представляющие взаимный интерес государств.

Лига арабских государств - международная организация, объединяющая арабские государства, а также ряд дружественных им неарабских, в которых арабский язык является одним из официальных. В ЛАГ входят 22 страны.

Ранее палестинская сторона призвала к срочному заседанию министров иностранных дел стран Лиги арабских государств. Посол Моханнад Аклук объявил, что по распоряжению руководства был представлен меморандум с просьбой созвать экстренное собрание совета глав МИД стран лиги в кратчайшие сроки.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС выпустил по стране тысячи ракет из сектора Газа. Израиль ответил обратными ударами. Из-за эскалации погибли и ранены сотни людей, около 100 человек находятся в заложниках, среди них могут быть россияне.