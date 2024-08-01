Генсек кабмина Японии замялся в ответ на вопрос о Курилах

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести удар по Израилю в ответ на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Каким может быть ответ и к чему приведет, в комментарии 360.ru рассказал востоковед, политолог Олег Гущин.

По мнению специалиста, Иран многому научился у своего противника Израиля и обязательно отреагирует на случившееся.

«И внутри себя они [власти Ирана] решили: ребята, вот такого рода пинки мы оставлять без ответа не будем. <…> Мы не позволим себе наступать на ноги», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что ответ может быть каким угодно, причем необязательно с территории самого Ирана. Армия страны может, например, запустить ракеты из Йемена, Сирии или Ирака.

«Йеменцы - они ребята хваткие», - отметил Гущин.

Эксперт обратил внимание, что ранее Израилю удавалось отражать подобные удары, но как будет на этот раз - неизвестно.

«Кому там попадет, куда попадет? Скорее всего, совершенно невинным людям», - предположил собеседник 360.ru.

При этом востоковед исключил начало полномасштабной военной операции Ирана в регионе.

«Мы все - и постарше, и помоложе - до сих пор мыслим критериями Второй мировой войны», - заметил специалист.

Гущин напомнил, что Иран даже не граничит с Израилем по суше. Кроме того, по его словам, Исламская республика с 1979 года провозгласила своей целью борьбу с Израилем как государством, а не с евреями, поэтому к самим евреям в Тегеране относятся терпимо, а вот отношения между Ираном и Израилем могут быть только очень плохие.

Исмаил Хания погиб накануне в Тегеране после удара Израиля по резиденции, где он находился. Кроме самого политика, смертельные ранения получил его телохранитель.