06 июня 2024, 23:57

Генпрокуроры РФ и Гондураса подписали первое соглашение о сотрудничестве

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Генпрокурор России Игорь Краснов и его коллега из Гондураса Мануэль Антонио Диас Галеас подписали первое межведомственное соглашение о сотрудничестве. Встреча состоялась в рамках ПМЭФ-2024, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе двухсторонней встречи Краснов заявил, что Россия и Гондурас успешно сотрудничают в торгово-экономических, политических и образовательных вопросах.

«Считаю, что это создает необходимость в установлении более тесных контактов и между прокурорскими службами двух стран. Это позволит выработать совместную позицию по защите от криминальных вызовов современного мира», - отметил он.

Генпрокурор России напомнил, что злоумышленники стали чаще использовать современные технологии. Новые опасные формы получают терроризм, экстремизм и коррупция, отмывание преступных доходов. Также Краснов поделился выводами о то, что чаще стали фиксировать попытки вовлечения в криминальную деятельность молодежи.

По итогам встречи генпрокуроры подписали межведомственное соглашение о сотрудничестве. Также Краснов выразил надежду на дальнейшее развитие профессионального диалога.

Ранее генпрокурор РФ заявил, что ведомство будет пресекать любые попытки посягательств на суверенитет России.

Генпрокуратура РФ Россия Игорь Краснов ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 00:18
Путин назвал Африку приоритетным направлением внешней политики
Пресс-служба Кремля
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Развитие и углубление отношений со странами Африки стало приоритетным во внешней политике России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой.

Он напомнил, что отношения двух стран насчитывают очень много лет и продолжают развиваться и углубляться.

«Рад возможности с вами встретиться на полях Петербургского международного экономического форума. Уверен, что ваше присутствие будет символизировать интерес Африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений», - привела слова Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства добавил, что торговый оборот между Россией и Зимбабве значительно вырос. Кроме того, из африканской страны на учебу приехали 400 молодых людей, поступивших в местные вузы.

Развитие российско-африканских отношений и программа по выработке новых форматов форума «Россия - Африка» стало темой обсуждения на Петербургском экономическом форуме.

В ходе предварительных договоренностей участники объявили о создании первой министерской конференции стран - участниц партнерства, которая пройдет в ноябре 2024 года на площадке университета «Сириус» одноименной федеральной территории. Этот формат станет регулярным и министры станут встречаться в перерывах между основными саммитами.

Африка Международные отношения Россия Владимир Путин
06 июня 2024, 23:58
В Польше умер пограничник, раненный нелегальным мигрантом из Белоруссии
Министерство обороны Польши
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В Польше умер военнослужащий, на которого напал с ножом нелегальный мигрант из Белоруссии. Об этом сообщило объединенное командование вооруженных сил республики в соцсети X.

«С печалью информируем о том, что 6 июня после полудня в Институте военной медицины в Варшаве, окруженный поддержкой семьи и военных, умер раненый ножом солдат первой танковой бригады», - написали военные.

Нападение на пограничника произошло на прошлой неделе, 28 мая. Рано утром нелегальный мигрант из Белоруссии попытался проникнуть на территорию соседней страны. Нарушитель границы ранил ножом пограничника, который пытался его остановить.

После этого события министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна вернет буферную зону на границе с Белоруссией.

Белоруссия Мигранты Военные Польша Мигранты на границе Польши и Белоруссии
06 июня 2024, 23:35
Лавров пожалел Байдена после слов об ударов по России
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что испытывает дискомфорт и неудобство, когда ему приходится комментировать очередной выпад президента США Джо Байдена в адрес России. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Отрывок корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

Министр подчеркнул, что он не понимает, откуда у американского лидера появляются мысли, которые в итоге трансформируются в заявление о том, что США «не позволяют украинцам бить по Москве или Кремлю».

«Жалко человека чисто из гуманных соображений. Трудно понять, как у него в голове возникают мысли и как складываются движения», - заявил Лавров.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что украинские военные не получали разрешения на использование американского оружия для ударов вглубь России. По его словам, цели могут находиться только в непосредственной близости к украинской границе.

США Сергей Лавров Россия МИД РФ Джо Байден
06 июня 2024, 23:19
Захарова обвинила Евросоюз в дискриминации россиян
Freepik
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Международные правовые институты деградировали, а дискриминация всего, что связано с Россией, стала для Европы нормой. Об этом «Известиям»сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За последние полтора-два года преследование соотечественников по принципу гражданства, языка и национальности в странах Евросоюза стало системным. Нарушаются ключевые права русских», - отметила она.

Дипломат напомнила, что в прибалтийских и других странах Евросоюза приняли законы, ограничивающие право россиян на получение виз, вида на жительство и покупку недвижимости.

Также в Финляндии наблюдаются случаи травли русскоязычного населения на фоне масштабной русофобской кампании, развернутой финскими СМИ. Власти страны хотят вытеснить русскоязычное образование, закрыв «финско-русские классы» в приграничных.

ЕС и ОБСЕ предпочитают не замечать нарушений прав россиян и русскоязычных в Прибалтике, Финляндии, Польше и других странах Запада, добавила Захарова.

Ранее стало известно, что власти Латвии планируют депортировать порядка 800 российских пенсионеров , которые жили в стране по ВНЖ.

Международные правовые институты деградировали, а дискриминация всего, что связано с Россией, стала для Европы нормой. Об этом «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Финляндия Мария Захарова Россия Евросоюз МИД РФ

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