Генпрокуроры 26 штатов направили Байдену письмо в поддержку Техаса

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Генпрокуроры заявили, что в Техасе есть право блокировать наплыв мигрантов. Они назвали «вторжением», когда миллионы мигрантов из Мексики пытаются прорваться в США через техасскую границу.

«Штаты должны иметь возможность защищать себя от вторжения», - говорится в письме.

На минувшей неделе Верховный суд США постановил убрать колючую проволоку на участке протяженностью в 48 километров на американо-мексиканской границе, проходящей через Техас. Однако власти штата отказались исполнять решение судебной инстанции.

Накануне вице-губернатор Техаса Дэн Патрик заявил, что колючую проволоку хотят установить по всей границе. Он напомнил, что заграждение сдерживает поток мигрантов. В Белом доме назвали позицию властей Техаса политическими играми.