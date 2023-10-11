Генпрокурор России провел встречу с главой федеральной антикоррупционной комиссии Ирака

Читайте нас в:

Федеральная комиссия по вопросам честности и неподкупности - это независимый государственный орган Ирака, который отвечает за борьбу с коррупцией в стране.

Такая встреча в Генпрокуратуре России прошла в первый раз. Краснов выразил благодарность Хануна за инициативу в проведении встречи. Также российский генпрокурор отметил, что отношения между двумя странами имеют долгую историю.

И Россия, и Ирак, как отметил Краснов, продолжают развивать связи в экономике, энергетике, логистике и военно-техническом сотрудничестве. Генпрокурор России выразил уверенность в возможности построения конструктивного взаимодействия по линии правоохранительных структур РФ и Ирака.

Он отметил, что совместную работу можно проводить на ключевых трансграничных площадках антикоррупционной направленности. В пример он привел рабочие группы ООН и Глобальную сеть антикоррупционных правоохранительных органов.

Российская прокуратура, как добавил Краснов, открыта для диалога. По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ подчеркивает общую нацеленность на развитие и укрепление двусторонних связей. Краснов назвал подписание меморандума знаковым событием.