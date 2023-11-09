Генпрокурор России на встрече с коллегами из КНР перешел на китайский язык

По мнению Краснова, общение в рамках шанхайского формата позволяет открыто обсуждать острые вопросы и находить из решения, а также обмениваться передовым опытом.

Генпрокурор отметил, что развитие ШОС позволяет странам-участникам наращивать потенциал для эффективного сотрудничества ради благополучия народов. По этому поводу Краснов процитировал китайскую пословицу, которую можно перевести как: «Нужно править государством по закону и исполнять законы ради народа».

«Уверен, что совместными усилиями, неотступно следуя принципам взаимного уважения, справедливости и равноправия, мы продолжим вносить вклад в обеспечение безопасности и стабильности на обширном евразийском пространстве для достойной жизни нынешнего и будущих поколений», - заключил генеральный прокурор России.

Ранее Игорь Краснов процитировал Конфуция на встрече с генеральным прокурором КНР Ин Юном.