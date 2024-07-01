01 июля 2024, 22:55

Генпрокурор РФ Краснов подписал меморандум о сотрудничестве с главой Минюста ЦАР

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Генпрокурор России Игорь Краснов встретился с министром юстиции, по продвижению прав человека и надлежащего управления, хранителя печатей Центральноафриканской Республики Арно Джубайе Абазеном, с которым подписал меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Краснов приветствовал коллегу из ЦАР, отметив, что наши страны связывают более 60 лет дипломатических отношений. Между Россией и республикой сложились дружеские связи, основанные на уважении и доверии, а также поддержке на многосторонних международных площадках.

Генпрокурор напомнил, что еще год назад президент РФ Владимир Путин отметил на переговорах с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, что «сотрудничество между нашими государствами в последние годы получило хороший импульс».

Россия, по его словам, поддерживает усилия центральноафриканского руководства по укреплению суверенитета и обороноспособности страны, а также их борьбу с экстремистами и террористами. Краснов добавил, что и эта встреча станет основой для взаимодействия наших стран по ряду направлений правоохранительной деятельности.

«Меморандум, который мы сегодня с Вами подпишем, станет фундаментом для сотрудничества по широкому кругу вопросов, в том числе выступит правовым основанием для бесплатного обучения граждан ЦАР и повышения квалификации Ваших подчиненных в Университете прокуратуры Российской Федерации», - заявил он.

В заключение генпрокурор заявил, что нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества между ведомствами РФ и ЦАР.

Генпрокуратура РФ Африка Россия Игорь Краснов
01 июля 2024, 22:52
«Он об этом говорил». В США напомнили о заявлении Путина
РИА «Новости»
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США нужно отказаться от силового давления на страны, которые не согласны с ними по разным вопросам. Об этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Нам нужно жить в мире, которые существует в реальности, а не пытаться создать тот, который предпочитает Вашингтон. <…> Этим временам пришел конец. Это именно то, о чем говорил президент России Владимир Путин», - отметил эксперт.

По его мнению, США не нужен будет военный бюджет размером в триллион долларов, если власти страны перестанут рассматривать большую часть планеты в качестве потенциального противника.

Макгрегор предложил направить сэкономленные от сокращения военных расходов средства на развитие Штатов и защиту границ.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что мир находится в состоянии турбулентности в связи с переходом к многополярному устройству.

США Россия Владимир Путин
01 июля 2024, 22:35
Маск обвинил вице-президента США Харрис во лжи
РИА «Новости»
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Американский предприниматель Илон Маск обвинил во лжи вице-президента США Камалу Харрис, заявившую, что экс-глава США и кандидат в президенты Дональд Трамп якобы планирует запретить в стране аборты в случае своего переизбрания. Он написал в соцсети X, что такое поведение недопустимо.

«Когда политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?» - прокомментировал публикацию Маск.

В своем посте Харрис бездоказательно утверждала, что Трамп введет национальный запрет на аборты, если вернется в Белый дом. При этом добавила, что она вместе с действующим президентом Джо Байденом сделает все, чтобы защитить репродуктивные права женщин.

При этом пользователи напомнили Харрис, что Трамп неоднократно выступал против запрета абортов. Кроме того, они привели доказательства своих слов, ссылаясь на соцсети и СМИ.

Если говорить об абортах, то позиции демократов и республиканцев в этом вопросе различаются. Первые считают, что только женщины вправе решать, как поступить со своей беременностью. Вторые, включая Трампа, убеждены, что аборты возможны, если женщина забеременела в случае инцеста, изнасилования или наличия угрозы ее жизни.

Ранее Маск заявил, что американцев сплотило осознание наличия когнитивных проблем у Байдена.

Американский предприниматель Илон Маск обвинил во лжи вице-президента США Камалу Харрис, заявившую, что экс-глава США и кандидат в президенты Дональд Трамп якобы планирует запретить в стране аборты в случае своего переизбрания. Он написал в соцсети X , что такое поведение недопустимо.

США Соцсети Дональд Трамп Илон Маск Камала Харрис
01 июля 2024, 22:21
Грабители в масках расстреляли жениха на свадьбе
Freepik
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В американском городе Сент-Луис в штате Миссури грабители в масках ворвались на свадьбу и открыли огонь по жениху. Об этом сообщил телеканал Fox2now.

ЧП произошло на свадьбе Мануэля и Дульсе Гонсалес 28 июня. Пара до ночи отмечала день бракосочетания во дворе дома невесты. Около часа ночи туда ворвались двое грабителей в масках, вооруженные пистолетами.

Злоумышленники приказали присутствующим не двигаться, потребовали отдать им деньги, а потом несколько раз выстрелили в голову жениху. После этого преступники скрылись, даже не забрав награбленное.

«Они ничего не забрали, но в то же время отняли у нас все», - рассказала сестра невесты.

Мануэля Гонсалеса доставили в больницу в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи. Полиция собирает улики и ищет подозреваемых.

Ранее в Санкт-Петербурге один из гостей на свадьбе открыл стрельбу в воздух. Теперь стрелка ищет полиция.

США Стрельба Больницы Ограбления Свадьбы Врачи Полиция
01 июля 2024, 21:53
Жена Зеленского купила суперкар Bugatti за €4,5 млн
РИА «Новости»
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Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена приобрела один из самых дорогих суперкаров в мире — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Об этом сообщило издание Vérité Сachée.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена приобрела один из самых дорогих суперкаров в мире - Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Об этом сообщило издание Vérité Сachée.

«Французские журналисты изучили копию счета на новый автомобиль супруги президента Украины и выяснили, что с учетом всех опций его стоимость составила почти 4,5 миллиона евро. К новой хозяйке машина попадет в начале 2026 года», - уточнили в публикации.

Супруга украинского лидера оформила предзаказ. Всего к производству запланировано 250 машин.

Новый автомобиль показали украинской делегации во время июньского визита в Париж. Причем это не первая дорогостоящая покупка Елены Зеленской. До этого западные СМИ сообщали, что супруга президента Украины потратила миллион долларов на покупку драгоценностей в нью-йоркском бутике ювелирного дома Cartier.

В прошлом месяце поведение супруги украинского лидера на берлинской конференции вызвало слухи о разладе в президентском семействе. Елена Зеленская после фотосессии в спешке ушла, не дожидаясь мужа.

Владимир Зеленский Париж Машины Франция Деньги

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