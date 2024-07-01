Генпрокурор РФ Краснов подписал меморандум о сотрудничестве с главой Минюста ЦАР

Краснов приветствовал коллегу из ЦАР, отметив, что наши страны связывают более 60 лет дипломатических отношений. Между Россией и республикой сложились дружеские связи, основанные на уважении и доверии, а также поддержке на многосторонних международных площадках.

Генпрокурор напомнил, что еще год назад президент РФ Владимир Путин отметил на переговорах с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, что «сотрудничество между нашими государствами в последние годы получило хороший импульс».

Россия, по его словам, поддерживает усилия центральноафриканского руководства по укреплению суверенитета и обороноспособности страны, а также их борьбу с экстремистами и террористами. Краснов добавил, что и эта встреча станет основой для взаимодействия наших стран по ряду направлений правоохранительной деятельности.

«Меморандум, который мы сегодня с Вами подпишем, станет фундаментом для сотрудничества по широкому кругу вопросов, в том числе выступит правовым основанием для бесплатного обучения граждан ЦАР и повышения квалификации Ваших подчиненных в Университете прокуратуры Российской Федерации», - заявил он.

В заключение генпрокурор заявил, что нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества между ведомствами РФ и ЦАР.