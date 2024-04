Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

США ввели санкционные ограничения против четырех компаний, которые якобы причастны к пакистанской ракетной программе. Ограничения коснулись в том числе завода колесных тягачей в Минске (МЗКТ), передало РИА «Новости».

Как отметили в американском государственном департаменте, в черный список попали китайские компании Xi’an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co, Ltd и Granpect Co. Ltd. Все они якобы имеют отношение к передаче оборудования Пакистану для производства ракет.

Ранее США ввели санкции против Ирана в ответ на его удар по Израилю. Ограничения затронули 16 физических и двух юридических лиц. Также рестрикции коснулись поставщиков и покупателей одного из крупнейших производителей иранской стали.

До этого американская сторона уже вводила дополнительные санкции против Ирана. Как отмечал министр финансов страны Джанет Йеллен, такие меры приняли после очередной атаки Ирана на еврейское государство.