Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

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По словам генпрокурора РФ, целью визита делегации стало углубление двусторонних контактов в правоохранительной области. Также Краснов поблагодарил Мадуро за слова поддержки и соболезнования в связи с террористическим актом в «Крокусе».

«Он в очередной раз продемонстрировал необходимость объединения усилий по борьбе с международным терроризмом», - заявил Краснов.

Глава надзорного ведомства поздравил Мадуро с наступающим праздником начала движения за независимость Венесуэлы, который имеет большое значение для государства, борющегося с неоколониальной политикой ряда западных стран.

«Для них (западных стран - прим. ред.) применение двойных стандартов стало нормой <…> Один из ярких примеров - превращение Международного уголовного суда в политизированный, действующий по заказу, по сути, марионеточный, орган», - сказал Краснов.

Он отметил, что российская сторона ценит заверения Венесуэлы о неисполнении антироссийских «ордеров на арест».

В конце встречи генпрокурор заявил о готовности продолжать конструктивное сотрудничество в правоохранительной сфере и пожелал Мадуро и всем венесуэльцам всего самого наилучшего.

Краснов также побывал с рабочим визитом в Марокко. В аэропорту его встретили посол России Владимир Байбаков и представитель руководства Генпрокуратуры страны.