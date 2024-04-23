Генпрокурор обсудил с коллегой из ОАЭ вопросы преступности

Краснов напомнил, что благодаря личному вкладу президента России Владимира Путина и Его Высочества шейха ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна наши страны поддерживают крепкие дружеские отношения.

«Генеральная прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов уже приступила к активной работе на платформе БРИКС, а Ваше личное участие в планируемой в июне шестой встрече руководителей прокурорских служб государств - участников этого объединения весьма ценно для развития взаимодействия в таком формате», - сказал он.

По словам Краснова, представителям генпрокуратуры ОАЭ уже направили приглашение на семинар для генеральных прокуратур государств - членов ШОС, который состоится 22 мая в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия планируют обменяться опытом по возврату преступных активов из-за рубежа, а также наработками в сфере высоких технологий.

Российский генпрокурор также убежден, что создание рабочей группы по обсуждению и решению проблем борьбы с преступностью придаст новый импульс развитию многоплановых контактов между ведомствами РФ и ОАЭ.