04 сентября 2024, 20:25

Генпрокурор Краснов встретился с коллегами из Таиланда, Камбоджи, Лаоса и Мьянмы

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Генпрокурор Игорь Краснов провел несколько встреч с иностранными коллегами. Он впервые подписал меморандум о сотрудничестве с генпрокурором при Верховном суде Камбоджи Чеа Леанг, которая в первый раз приехала в Россию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Межведомственную программу сотрудничества Краснов подписал с председателем антикоррупционной комиссии Мьянмы Ситом Эемом. Сейчас страны наращивают контакты по разным направлениям, в том числе в правоохранительной сфере, особенно по антикоррупционной работе.

«Мы готовы делиться этим опытом. Но нам интересны и ваши наработки», - подчеркнул генеральный прокурор.

Отдельно Краснов пообщался с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым. Главы ведомств подписали меморандум о взаимопонимании. В частности стороны поговорили о современных технологиях для противодействия криминальному обороту виртуальных активов.


Еще одна встреча Краснова прошла с коллегой из Таиланда Амнатом Теттярренраком. Они поговорили о защите туристов, бизнеса и прав инвесторов. При этом Краснов подчеркнул, что российская сторона открыла к диалогу по разным направлениям.

Ранее Краснов встретился с коллегой из Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юн. Беседа прошла на полях заседания генпрокуроров государств-членов ШОС. После глава российского надзорного ведомства провел встречу с президентом Управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Абушибсом.


Глава российского надзорного ведомства также подписал новое соглашение о сотрудничестве с генпрокурором Лаоса Сайсаном Кхотпхутхоном. Краснов напомнил, что страны сотрудничают уже 60 лет.

«Сегодня весь мир сталкивается с криминальными угрозами, противостоять которым возможно лишь общими усилиями», - заявил российский генпрокурор.

«Убежден, что наши ведомства имеют большой потенциал для взаимодействия», - отметил Краснов.



Суд Россия Работа Таиланд Бизнес Новый год Игорь Краснов Технологии Азербайджан
04 сентября 2024, 20:26
Азербайджан обвинил Францию в предвзятости
РИА «Новости»
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МИД Азербайджана осудил внешнеполитическое ведомство Франции за призыв к французам воздержаться от поездок в страну. Такое заявление сделал глава пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде, его слова привело РИА «Новости».

«Подобные необоснованные и предвзятые решения и заявление Франции свидетельствуют о намерении этой страны еще больше обострить отношения с Азербайджаном», - заявил представитель МИД республики.

Гаджизаде отметил, что утверждения французского ведомства беспочвенны.

В конце августа Азербайджан запретит въезд в страну лицам, проголосовавшим в ПАСЕ против делегации республики.

Задержания Отношения Франция Азербайджан
04 сентября 2024, 19:36
Неизвестный расстрелял людей в школе на северо-востоке Джорджии
РИА «Новости»
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Вооруженный человек ворвался на территорию средней школы Апалачи в Уиндере, штат Джорджия, сообщила газета New York Post. Злоумышленник открыл стрельбу, несколько человек получили ранения.

На место происшествия прибыли полицейские. Пострадавших погрузили в вертолеты и отправили в больницы. По предварительным данным, пострадали минимум два человека.

«Призываю всех присоединиться к моей семье в молитве за безопасность тех, кто находится в наших классах», - заявил губернатор Джорджии Брайан Портер Кемп.

Пока неизвестно, задержали ли правоохранители нападавшего. По словам главы штата, полицейские продолжат работу с федеральными партнерами. ФБР уже в курсе ситуации.

В США задержали 10-летнего мальчика. Он заявил, что застрелил бывшего мэра города Миндена и его дочь.

США Стрельба Школы Полиция
04 сентября 2024, 17:27
Захарова заявила, что Япония надолго утратила рынок автомобилей в России
РИА «Новости»
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Япония на длительный срок утратила рынок автомобилей в России из-за решения ввести санкции. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова привело РИА «Новости».

«Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен», - отметила она, отвечая на вопрос японского журналиста в ходе брифинга.

По словам представителя МИД, власти Японии пытались изолировать Россию, но в итоге навредили сами себе, утратив столь важный для страны российский рынок.

В июле МИД Японии назвал неприемлемыми введенные РФ в отношении 13 японских граждан санкции. В правительстве заявили, что они мешают работе компаний.

Ранее заместитель главы МИД Андрей Руденко обратился к японскому руководству с предложением начать политический диалог и пересмотреть враждебный к России курс. Он уточнил, что страны смогут вернуться на прежний уровень, но только после конкретных шагов со стороны Токио.

Мария Захарова Япония Санкции Машины МИД РФ
04 сентября 2024, 12:46
Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за протесты
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Об этом БелТА сообщила пресс-служба главы государства.

Помилованные получили шанс вернуться к нормальной жизни, работе и семье.

«Данное решение - гуманный жест в отношении этих людей», - добавили в пресс-службе.

В числе помилованных семь женщин и 23 мужчины. Большинство из них - родители несовершеннолетних детей. Осужденных изучила комиссия по возвращению беглых под руководством генпрокурора Андрея Шведа.

Все эти лица соблюдали обязательные условия помилования. Они подали необходимое ходатайство, признали вину, искренне раскаялись и пообещали вести правопослушный образ жизни. Контроль за поведением помилованных обеспечит МВД.

В июле Лукашенко помиловал немца Рико Кригера , признанного виновным по шести статьям и получившего смертный приговор.

Осужденный расплакался , когда узнал о решении белорусского лидера.

Белоруссия Александр Лукашенко Протесты

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