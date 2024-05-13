13 мая 2024, 07:28

Генпрокурор Краснов рассказал об отказе Канады сотрудничать с Россией по делу Гунько

Unsplash
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Канада отказалась выдавать России обвиняемого в геноциде нациста Ярослава Гунько и не стала оказывать стране правовую помощь. Об этом РИА «Новости» заявил генпрокурор Игорь Краснов.

«Еще в 2019 году в рамках следствия по делу о реабилитации нацизма в минюст Канады был направлен запрос о правовой помощи с целью его допроса в качестве свидетеля», - отметил он.

Краснов добавил, что в 2023 году в канадский минюст направили еще один запрос по уголовному делу о геноциде, но страна отказалась сотрудничать с Россией. По его словам, Канада заявила о якобы недостаточности представленных ей сведений, «обосновывающих характер необходимой информации». Генпрокурор указал, что основой для отказа могла стать только возможность нанесения ущерба суверенитету, безопасности или другим государственным интересам.

«А какой ущерб Канаде может нанести привлечение к уголовной ответственности обвиняемого в геноциде, совершенном в 1944 году? Никакого», - заключил Краснов.

Ранее Россия объявила персонами нон-грата 56 граждан Канады. В список вошли бизнесмены, занимающиеся поставками оружия ВСУ, а также участники русофобской кампании и лица, восхвалявшие гитлеровских пособников.

Уголовное дело Канада Россия Игорь Краснов
13 мая 2024, 09:58
Демонстранты в Ереване начали перекрывать улицы
Global Look Press
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Участники протестной акции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана. Как сообщило агентство «Sputnik. Ближнее Зарубежье», есть задержанные.

Участники протестной акции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана. Как сообщило агентство «Sputnik. Ближнее Зарубежье» , есть задержанные.

«Противники передачи Азербайджану приграничных сел начали перекрывать улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна», - передали журналисты.

Протестующие начали собирать баррикады из скамеек и мусорных баков. Как сообщило РИА «Новости» , перекрыты проспект Мясникяна и центральная улица Абовяна.

Акция протеста против правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна и делимитации границы с Азербайджаном походят в Ереване. Ранее политику давали час на уход в отставку. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что правительство во главе с Пашиняном не справилось с управлением страной, кабинет министров допустил много промахов.

Армения Отставки Протесты Азербайджан
13 мая 2024, 09:30
Россиянина задержали на акции протеста в Тбилиси
Global Look Press
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Правоохранители задержали 20 участников протестов против закона об иноагентах в Тбилиси. Среди них — один россиянин и два американца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД Грузии.

Правоохранители задержали 20 участников протестов против закона об иноагентах в Тбилиси. Среди них - один россиянин и два американца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД Грузии.

В ведомстве отметили, что полицейские неоднократно призывали участников и организаторов акции «о необходимости повиновения». Однако часть протестующих все равно нарушала порядок, противостояла правоохранителям и оскорбляла их. Поэтому за административные правонарушения сразу по нескольким статьям задержали 20 человек, среди них три иностранца.

«В частности, гражданин России 2002 года рождения, а также гражданин США 1995 года рождения… и еще один гражданин этой же страны», - уточнили в ведомстве.

Один американец отказался предоставлять полицейским персональные данные. Он требовал связаться с посольством США.

В Тбилиси проходят протесты из-за закона об иноагентах. Власти Грузии заявляли, что демонстрацию организовали из-за рубежа.

Грузия США Законы Протесты Россия
13 мая 2024, 09:12
Вечеринка в США с участием тысячи человек закончилась стрельбой
Freepik
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В Соединенных Штатах во время вечеринки произошла стрельба. В результате погибли три человека, еще 13 получили ранения, сообщило издание Daily Mail Online.

Журналисты уточнили, что многолюдное уличное развлекательное мероприятие прошло 11 мая в Стоктоне, штате Алабама.

Несколько участников вечеринки начали стрелять по толпе. В результате пострадали 16 человек, троих из которых спасти не удалось.

Сотрудникам полиции пока не удалось арестовать подозреваемых в нападении. Мэр Филадельфии Джим Кенни утром 13 мая призвал правительство решить проблему доступности огнестрельного оружия в США. Сейчас ведется розыск причастных к стрельбе.

Ранее во Франции задержанный мужчина в участке выстрелил в сотрудников полиции. Пострадавших в тяжелом состоянии увезли в больницу. Коллеги раненых правоохранителей открыли огонь по злоумышленнику.

США Стрельба
13 мая 2024, 07:46
Ким Чен Ын испытал новую снайперскую винтовку
РИА «Новости»
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил предприятие по производству стрелкового оружия и изучил характеристики новой снайперской винтовки. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство.

Ким Чен Ын опробовал один из образцов оружия в тире и высоко оценил его точность и мощность. Агентство опубликовало фотографию пораженной в десятку мишени.

«Он проявил интерес к новой снайперской винтовке, высоко оценил (работу - прим. ред.) ученых и техников КНДР за разработку достойной гордости снайперской винтовки с лучшими характеристиками и большой мощностью на мировом уровне», - указали в издании.

Лидер Северной Кореи также отметил необходимость «в корне» обновить стрелковое оружие и модернизировать оборонные предприятия.

Ранее Южная Корея обвинила КНДР в том, что военные минируют дороги в демилитаризованной зоне. По данным Yonhap , взрывные устройства установили даже на трассах, считавшимися символами межкорейского примирения и сотрудничества.

Северная Корея Ким Чен Ын КНДР Оружие

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