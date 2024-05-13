Генпрокурор Краснов рассказал об отказе Канады сотрудничать с Россией по делу Гунько

«Еще в 2019 году в рамках следствия по делу о реабилитации нацизма в минюст Канады был направлен запрос о правовой помощи с целью его допроса в качестве свидетеля», - отметил он.

Краснов добавил, что в 2023 году в канадский минюст направили еще один запрос по уголовному делу о геноциде, но страна отказалась сотрудничать с Россией. По его словам, Канада заявила о якобы недостаточности представленных ей сведений, «обосновывающих характер необходимой информации». Генпрокурор указал, что основой для отказа могла стать только возможность нанесения ущерба суверенитету, безопасности или другим государственным интересам.

«А какой ущерб Канаде может нанести привлечение к уголовной ответственности обвиняемого в геноциде, совершенном в 1944 году? Никакого», - заключил Краснов.

Ранее Россия объявила персонами нон-грата 56 граждан Канады. В список вошли бизнесмены, занимающиеся поставками оружия ВСУ, а также участники русофобской кампании и лица, восхвалявшие гитлеровских пособников.