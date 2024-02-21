Генпрокурор Краснов провел встречу с председателем Антикоррупционной службы Казахстана

Краснов во время встречи обратил внимание на активную реализацию договоренностей, которые стороны достигли летом 2023 года в Екатеринбурге. По его словам, международные антикоррупционные мероприятия продемонстрируют заинтересованность ведомств в улучшении правовых инструментов.

Подписанный сторонами меморандум также будет способствовать укреплению связей в научно-образовательной и практической сферах, добавили в пресс-службе.

Ранее генпрокурор встретился с главой антикоррупционной комиссии Ирака Хейдаром Хануном. Они подписали программу сотрудничества между странами. Краснов назвал документ «дорожной картой» по реализации меморандума на ближайшие два года.