Генпрокуратура выяснит инициаторов подрыва СП после ответов США и Германии

От отметил, что Генпрокуратура призвала зарубежных коллег к сотрудничеству и направила им запросы по расследованию подрыва СП.

«Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями», - подчеркнул генпрокурор.

Ранее шведский МИД назвал бесполезным международное расследование по терактам на газопроводах. Дипломаты подчеркнули, что власти уже сделали все возможное, поэтому дальнейшие поиски виновников ни к чему не приведут.