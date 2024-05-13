Генпрокуратура выяснит инициаторов подрыва СП после ответов США и Германии
Ответы Соединенных Штатов, Германии, Франции и Кипра на запросы российской Генпрокуратуры прольют свет на инициаторов терактов на «Северных потоках». Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Игорь Краснов.
От отметил, что Генпрокуратура призвала зарубежных коллег к сотрудничеству и направила им запросы по расследованию подрыва СП.
«Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями», - подчеркнул генпрокурор.
Ранее шведский МИД назвал бесполезным международное расследование по терактам на газопроводах. Дипломаты подчеркнули, что власти уже сделали все возможное, поэтому дальнейшие поиски виновников ни к чему не приведут.