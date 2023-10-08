Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкомате

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Ранее в сети появилось видео, на которых двух призывников избивают сотрудники комиссариата. На кадрах заметно, что нападавшие облачены в камуфляжную форму. Они наносят удары двоим мужчинам, лежащим на койках. Предположительно, ролик снимали в армейской казарме.

«По факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начато уголовное производство», - сказано в публикации украинской генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что мужчины в форме действительно работают в военкомате. Их поступок по отношению к призывникам расценили как «применение физической силы» и превышение своих полномочий.

Ранее украинский военный, который по собственному желанию отправился на передовую в 18 лет, дезертировал из части , когда ему отказали в лечении после ранения. По его словам, один из врачей предложил бойцу дать справку о непригодности к дальнейшей службе, но за большие деньги.