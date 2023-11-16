Генпрокуратура России подписала меморандум о сотрудничестве с Саудовской Аравией

Читайте нас в:

Краснов поприветствовал иностранную делегацию и заявил, что такие встречи приобретают характер доброй традиции. Он отметил, что работники прокуратуры поддерживают тесные контакты по главным вопросам деятельности, включая совершенствование функционала защищенной коммуникационной информационной платформы (SCP) правоохранительных органов.

Согласно достигнутым договоренностям, прокуратура РФ участвует в разработке статистического инструмента по измерению коррупции на площадке ООН, подчеркнул Краснов.

«В связи с чем особо подчеркну обоюдное конструктивное взаимодействие и вашу поддержку российских позиций на различных международных площадках», - сказал генпрокурор.

Укреплению контактов двух ведомств по аспектам антикоррупционной борьбы поспособствует меморандум о сотрудничестве, подписанный 16 ноября, заявил Краснов.

«Он позволит нам не только регулярно обмениваться опытом по самому широкому спектру антикоррупционной повестки, но и создаст правовую основу для расширения взаимодействия в научно-образовательной сфере», - подчеркнул он.

В заключение Краснов выразил уверенность в том, что схожесть российско-саудовских взглядов на мировые проблемы и единство подходов к их преодолению являются залогом совместной работы двух ведомств.

Ранее генеральный прокурор России встретился с коллегой из Кубы Ямилой Пеньей Охедой. Стороны подписали дополнительный протокол к программе сотрудничества на 2024 год.