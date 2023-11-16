16 ноября 2023, 14:43

Генпрокуратура России подписала меморандум о сотрудничестве с Саудовской Аравией

Читайте нас в: Google Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился в Москве с председателем комитета по надзору и противодействию коррупции Королевства Саудовская Аравия Мазином Бин Ибрагимом Аль-Кахмусом. По итогам переговоров стороны подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Краснов поприветствовал иностранную делегацию и заявил, что такие встречи приобретают характер доброй традиции. Он отметил, что работники прокуратуры поддерживают тесные контакты по главным вопросам деятельности, включая совершенствование функционала защищенной коммуникационной информационной платформы (SCP) правоохранительных органов.

Согласно достигнутым договоренностям, прокуратура РФ участвует в разработке статистического инструмента по измерению коррупции на площадке ООН, подчеркнул Краснов.

«В связи с чем особо подчеркну обоюдное конструктивное взаимодействие и вашу поддержку российских позиций на различных международных площадках», - сказал генпрокурор.

Укреплению контактов двух ведомств по аспектам антикоррупционной борьбы поспособствует меморандум о сотрудничестве, подписанный 16 ноября, заявил Краснов.

«Он позволит нам не только регулярно обмениваться опытом по самому широкому спектру антикоррупционной повестки, но и создаст правовую основу для расширения взаимодействия в научно-образовательной сфере», - подчеркнул он.

В заключение Краснов выразил уверенность в том, что схожесть российско-саудовских взглядов на мировые проблемы и единство подходов к их преодолению являются залогом совместной работы двух ведомств.

Ранее генеральный прокурор России встретился с коллегой из Кубы Ямилой Пеньей Охедой. Стороны подписали дополнительный протокол к программе сотрудничества на 2024 год.

Генпрокуратура РФ Саудовская Аравия Игорь Краснов
16 ноября 2023, 15:37
МИД России призвал к немедленному прекращению кровопролития в Газе
Читайте нас в: Google Новости
Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Министр призвал к срочному решению гуманитарных проблем, которые «буквально кричат» в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, где также пострадали десятки мирных жителей.

Российская сторона выступает категорически против терроризма в любых его проявлениях и против борьбы с ним теми методами, которые нарушают международное гуманитарное право, заключил Лавров.

Он отметил, что Совет Безопасности ООН «стыдливо» попросил объявить только одну гуманитарную паузу в палестинском анклаве. Это многое говорит о позиции Соединенных Штатов и их союзников, подчеркнул министр.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась утром 7 октября, когда боевики движения ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля со стороны сектора Газа. ЦАХАЛ в ответ стал атаковать объекты в палестинском анклаве.

Сергей Лавров МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 15:20
Еще 120 россиян эвакуируют из сектора Газа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
МЧС России эвакуирует из сектора Газа еще 120 россиян и членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Третья группа эвакуированных уже выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира. Скоро россияне вылетят в Москву. МЧС поделилось кадрами из оперштаба.

Утром стало известно, что заявки на эвакуацию подали еще 150 россиян. Операция началась 12 ноября, ее организовали МЧС вместе с дипломатами. Из сектора Газа вывезли более 300 человек. Только 15 ноября из палестинского анклава выбрались свыше 100 россиян. Людям помогают оформлять документы, при необходимости оказывают медицинскую и психологическую поддержку.

Те, кому удалось выехать, рассказывают, что вынуждены были жить в зданиях школ и больниц , мириться с отсутствием электричества, им негде было мыться.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов понадеялся на то, что эвакуацию удастся завершить в ближайшие два-три дня. По его словам, всех, кто хочет выехать из сектора Газа, уже внесли в список.

МЧС РФ Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины Палестина
16 ноября 2023, 15:16
Совбез ООН «стыдливо» попросил объявить лишь одну гуманитарную паузу в Газе — МИД
Читайте нас в: Google Новости
Совет Безопасности ООН «стыдливо» попросил объявить лишь одну гуманитарную паузу в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.

Совбез не смог поддержать формулировку Генеральной ассамблеи ООН, которая призвала к гуманитарному перемирию как к шагу на пути прекращения огня, подчеркнул Лавров.

«Это, конечно, о многом говорит. И прежде всего говорит о позиции Соединенных Штатов и их ближайших союзников», - отметил глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что англосаксонские страны подталкивают Ближний Восток к большой войне. Эта линия прослеживается в том числе на Украине, в Сирии, Ливии и Ираке.

Глава МИД РФ также призвал принять все необходимые меры для прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и открытия гуманитарных коридоров. По его словам, нужно оказать содействие пострадавшим.

Сергей Лавров МИД РФ ООН Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 15:15
Финляндия закроет четыре пункта пропуска на границе с Россией
Читайте нас в: Google Новости
Финляндия закроет четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией в ночь с 17 на 18 ноября. Об этом сообщил премьер-министр скандинавской страны Петтери Орпо во время брифинга.

В ночь с пятницы на субботу закроют пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Решение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

«Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась», - сказал Орпо.

Финский кабмин сосредоточит прием заявлений о предоставлении международной защиты и убежища на пограничных переходах Салла и Вартиус. По данным правительства Финляндии, власти иностранного государства или другие субъекты могли сыграть роль в незаконном прибытии некоторых лиц в страну. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен подчеркнула, что при необходимости кабмин может принять более решительные меры.

Ранее пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии сообщила, что за сутки в страну через границу с Россией якобы прибыли 50 беженцев. В основном в скандинавскую страну приезжали люди из Сирии, Сомали и Ирака.

Финляндия Россия

Новости по теме