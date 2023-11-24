Геноцид во имя демократии. Запад выписал себе индульгенцию на любые преступления

Все колониальные империи занимались геноцидом. Системно, продуманно, технично. В этом плане и неудачливый австрийский художник не придумал ничего нового. Кстати, он же восхищался американцами, так лихо решившими проблему коренного населения Америки.

И даже не надо лезть в дебри истории, чтобы ткнуть этих цивилизованных сволочей в пролитые ими слезы и кровь. Разве война во Вьетнаме не была откровенным геноцидом? А художества французов в Алжире? А что творили Нидерланды в Индонезии? Я бы даже больше сказал, это право и есть главнейшее среди всех прав «цивилизованных народов». Они привыкли так жить веками.

Что у «цивилизованного мира» на уме, то у премьер-министра Швеции [Ульфа Кристерссона] на языке. И он совершенно не ошибся в выражении своих мыслей, когда заявил, что Израиль имеет право на геноцид. Просто вовремя спохватился, что слово слишком уж режущее слух, но принципиально это ничего не меняет.

Вот любят обмусоливать якобы сталинскую фразу о том, что нет человека - нет проблемы, но она детская в сравнении с принципом, по которым все эти белые цивилизованные господа жили сотни лет: нет народа - нет проблемы.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время публичного выступления допустил, казалось бы, досадную оговорку: на фоне израильско-палестинского конфликта заявил о праве Израиля на геноцид. И хотя политик попытался спасти ситуацию и тут же заговорил о самообороне, его поведение говорит только об одном - «цивилизованный мир» давно привык творить любое беззаконие. Об этом Telegram-каналу «360» напомнил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Эти ребята давно выписали себе индульгенцию на любые преступления. Для самой кровавой бойни, устроенной своими или чужими руками, они всегда найдут оправдание и красивые слова.

Но, на самом деле, за всем этим стоят лишь жажда власти над всей планетой и непомерные бабки.

Пора лишить их этого «права на геноцид». Раз и навсегда. И сделать так, чтобы впредь ни одна нация мира не смела и вздумать, что у нее такое право есть.

Далее - его прямая речь.

Вроде бы старая ведьма Мадлен Олбрайт на вопрос, стоило ли гибнуть десяткам тысячам детей Ирака, спокойно ответила - «Да». Ведь это во имя демократии. Геноцид во имя демократии.