24 ноября 2023, 00:15

Геноцид во имя демократии. Запад выписал себе индульгенцию на любые преступления

Global Look Press
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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время публичного выступления допустил, казалось бы, досадную оговорку: на фоне израильско-палестинского конфликта заявил о праве Израиля на геноцид. И хотя политик попытался спасти ситуацию и тут же заговорил о самообороне, его поведение говорит только об одном — «цивилизованный мир» давно привык творить любое беззаконие. Об этом Telegram-каналу «360» напомнил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Все колониальные империи занимались геноцидом. Системно, продуманно, технично. В этом плане и неудачливый австрийский художник не придумал ничего нового. Кстати, он же восхищался американцами, так лихо решившими проблему коренного населения Америки.

И даже не надо лезть в дебри истории, чтобы ткнуть этих цивилизованных сволочей в пролитые ими слезы и кровь. Разве война во Вьетнаме не была откровенным геноцидом? А художества французов в Алжире? А что творили Нидерланды в Индонезии? Я бы даже больше сказал, это право и есть главнейшее среди всех прав «цивилизованных народов». Они привыкли так жить веками.

Что у «цивилизованного мира» на уме, то у премьер-министра Швеции [Ульфа Кристерссона] на языке. И он совершенно не ошибся в выражении своих мыслей, когда заявил, что Израиль имеет право на геноцид. Просто вовремя спохватился, что слово слишком уж режущее слух, но принципиально это ничего не меняет.

Вот любят обмусоливать якобы сталинскую фразу о том, что нет человека - нет проблемы, но она детская в сравнении с принципом, по которым все эти белые цивилизованные господа жили сотни лет: нет народа - нет проблемы.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время публичного выступления допустил, казалось бы, досадную оговорку: на фоне израильско-палестинского конфликта заявил о праве Израиля на геноцид. И хотя политик попытался спасти ситуацию и тут же заговорил о самообороне, его поведение говорит только об одном - «цивилизованный мир» давно привык творить любое беззаконие. Об этом Telegram-каналу «360» напомнил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Эти ребята давно выписали себе индульгенцию на любые преступления. Для самой кровавой бойни, устроенной своими или чужими руками, они всегда найдут оправдание и красивые слова.

Но, на самом деле, за всем этим стоят лишь жажда власти над всей планетой и непомерные бабки.

Пора лишить их этого «права на геноцид». Раз и навсегда. И сделать так, чтобы впредь ни одна нация мира не смела и вздумать, что у нее такое право есть.

Далее - его прямая речь.

Вроде бы старая ведьма Мадлен Олбрайт на вопрос, стоило ли гибнуть десяткам тысячам детей Ирака, спокойно ответила - «Да». Ведь это во имя демократии. Геноцид во имя демократии.

Израиль Швеция Международные отношения Конфликт Израиля и Палестины Палестина
24 ноября 2023, 09:37
Евросоюз допустил принятие Грузии и Молдавии без Абхазии и Приднестровья
РИА «Новости»
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Европейский союз не исключил принятия в свой состав Грузии и Молдавии по частям, без учета спорных территорий. Об этом сообщил представитель внешнедипломатической службы ЕС Петер Стано, его слова привела газета «Известия».

По его словам, речь идет об Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, независимость которых содружество не признает.

«Мы твердо продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Молдавии и Грузии», - заявил дипломат.

Стано отметил, что будущее Молдавии и Грузии в составе Евросоюза не может стать заложником территориальных конфликтов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что принятие Молдавии и Украины в Евросоюз приведет к тому, что государства Восточной Европы не получат дополнительные дотации. Также политик отметил, что вливание громадных денег в экономику этих стран быстро обескровит содружество.

Израиль Швеция Международные отношения Конфликт Израиля и Палестины Палестина
24 ноября 2023, 08:34
Украина обеспокоилась возможной потерей союзника в Европе
Pxhere
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Сразу три европейских политика могут выступить против антироссийских санкций. Такое мнение выразили журналисты украинского издания Kyiv Independent.

Речь идет о кандидате на пост премьер-министра Нидерландов Герте Вилдерсе. Он, по мнению обозревателей, доставит Украине ряд неудобств. Союз Вилдерса с президентом Венгрии Виктором Орбаном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции.

«Вилдерс остается близок к Орбану. Их взаимодействие с Робертом Фицо, <…>, может оказать на разработку будущих санкционных пакетов ЕС», - заявил в интервью украинскому изданию нидерландский журналист Герт Хан.

В материале назвали «концом эпохи безоговорочного союза Нидерландов и Украины» победу «Партии свободы» Вилдерса на выборах в парламент. Сам политик уже высказывался против русофобии и указывал на неэффективность антироссийских санкций.

Как отметила научный сотрудник Института Клингендаль Юлия Солдатюк-Вестервельд, тенденция к победе ультраправых партий на выборах может распространиться по всей Европе.

Орбан назвал провальными расчеты Евросоюза на поражение России. Он также указывал, что Украине еще очень далеко до вступления в ЕС.

Венгрия Европа Евросоюз Украина Нидерланды
24 ноября 2023, 08:19
Жители Финляндии обложили розами выставленный на публику подбитый российский танк
РИА «Новости»
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В Хельсинки выставили на всеобщее обозрение подбитый российский танк Т-72. Председатель устроившей акцию организации Your Finnish Friends Каспер Канносто пожаловался агентству STT, что люди регулярно носят к нему цветы.

«Русские всегда их туда привозят, когда никого нет. <…> Дуло танка очищают от роз много раз в день. За одну уборку приходится убирать около 10–20 роз, в зависимости от того, как часто волонтер успевает убирать», - сказал он.

Призывы возлагать к Т-72 цветы появились в соцсетях за месяц до того, как его выставили на публику. Каспер Канносто заявил, что в целом обстановка возле танка спокойная, беспорядков не фиксировали. По его словам, 21 ноября отогнали двух парней, которые пели гимн России.

Танк привезли из Эстонии по инициативе проукраинских общественных организаций. Он простоит на площади у парламента с 18 ноября до 7 декабря. Посольство России по этому поводу направило ноту протеста, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев посвятил анекдот.

В Хельсинки выставили на всеобщее обозрение подбитый российский танк Т-72. Председатель устроившей акцию организации Your Finnish Friends Каспер Канносто пожаловался агентству STT , что люди регулярно носят к нему цветы.

Финляндия Танки
24 ноября 2023, 07:50
Украинцы заявили о готовности идти на территориальные уступки для мира с Россией
РИА «Новости»
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Часть жителей Украины выразила готовность пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на результаты проведенного опроса.

По информации журналистов, часть жителей соседней страны заявили о готовности ради мира с Россией согласиться на территориальные уступки.

«Опросы демонстрируют, что растущее меньшинство украинцев начало приходить к мысли, что неизбежной ценой за мир станут территориальные уступки России», - говорится в сообщении.

Кроме того, авторы материала подчеркнули, что для Украины ситуация в зоне соприкосновения за год никак не поменялась. Поддержка западных стран также не оказала большого влияния на ход конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отсутствие результатов в контрнаступлении ВСУ является нехорошим сигналом.

Украина

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