Геноцид или исход? Судьба палестинцев Газы оказалась в руках других стран

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Дилемма Европы Но проблему беженцев решать будет надо. Потому что условия для жизни в секторе Газа скоро станут совсем невыносимыми. Это и отсутствие не только обычных благ цивилизации, но даже еды и воды, а кроме этого - руины городов, среди которых будут лежать и разлагаться трупы.

Конфликт на Ближнем Востоке может породить еще одну колоссальную проблему для стран-соседей Израиля, да и для Европы тоже. Это огромные потоки беженцев, которые сейчас сдерживаются Египтом.

Египет поступает вполне обоснованно, полагая, что огромный приток в страну достаточно радикально настроенных жителей Газы усложнит и без того сложную обстановку в стране.

Далее - его прямая речь.

Если сектор Газа останется заблокированным со стороны Египта и моря, а Израиль будет вести наземную операцию не торопясь, термин «геноцид» покажется слишком слабым для описания происходящего.

Наверняка сейчас Египет ведет переговоры с другими странами о беженцах, чтобы все-таки их выпускать из Газы, но не оставлять у себя. И, скорее всего, эти переговоры ведут со странами… Евросоюза, которые сейчас и так задыхаются от количества беженцев.

В случае, если из Газы начнется исход, их количество вообще может вырасти в разы. Более двух миллионов жителей Газы, которые хотят просто выжить. И их можно понять.

Арабские страны принимать беженцев не будут, особенно богатые монархии Персидского Залива. Сирия и Ливан не особо привлекательные страны для беженцев, Иордания и так имеет с беженцами огромную проблему.

И ведь что-то делать придется обязательно. В противном случае мир будет просто наблюдать, как гибнут два миллиона человек. Понятно, что все разговоры о гуманизме, исходящие от «цивилизованного мира» пропитаны изрядной долей лицемерия и цинизма, но не до такой же степени… Обречь на гибель огромное количество людей в непосредственной близости от Европы - что же тогда скажет главный садовник Европы Жозеп Боррель? Впрочем, ради своего спокойствия Европа может и закрыть глаза на очередной геноцид. Не впервой. Шольц скажет что разговоры о геноциде смехотворны, а все демонстрации и митинги попросту запретят.

Ну не принимать же такое количество озлобленных беженцев? Среди которых, ожидаемо будет очень много тех, кто будет готов взяться за оружие.

Газа может превратиться в настоящий инкубатор самых опасных инфекций, которые оттуда рано или поздно вырвутся. О том, что в самом секторе при его скромных размерах и населении больше двух миллионов человек будет самый настоящий мор, говорить даже не приходится.

Арабские страны принимать беженцев не будут, особенно богатые монархии Персидского Залива. Сирия и Ливан не особо привлекательные страны для беженцев, Иордания и так имеет с беженцами огромную проблему.

И ведь что-то делать придется обязательно. В противном случае, мир будет просто наблюдать, как гибнут два миллиона человек. Понятно, что все разговоры о гуманизме, исходящие от «цивилизованного мира», пропитаны изрядной долей лицемерия и цинизма, но не до такой же степени… Впрочем, ради своего спокойствия Европа может и закрыть глаза на очередной геноцид. Не впервой. Шольц скажет, что разговоры о геноциде смехотворны, а все демонстрации и митинги попросту запретят.

Ну не принимать же такое количество озлобленных беженцев? Среди которых, ожидаемо, будет очень много тех, кто готов взяться за оружие.

Если сектор Газа останется заблокированным со стороны Египта и моря, а Израиль будет вести наземную операцию не торопясь, термин «геноцид» покажется слишком слабым для описания происходящего.

Наверняка сейчас Египет ведет переговоры с другими странами о беженцах, чтобы все-таки их выпускать из Газы, но не оставлять у себя. И, скорее всего, эти переговоры ведут со странами… Евросоюза, которые сейчас и так задыхаются от количества беженцев.