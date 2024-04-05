Генконсульство РФ в Нью-Йорке эвакуировали из-за землетрясения

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Пассажирский паром Megastar во время стоянки в Хельсинки врезался в пристань. О происшествии написало финское издание Yle.

По информации газеты, столкновение произошло из-за погоды - в Финляндии задули сильные ветры. Сведения издания подтвердила директор по связям с общественностью судоходной компании Tallink Silja Марика Нёйд.

Паром получил незначительные повреждения. Пассажиры практически не почувствовали столкновения, но судно отправилось в рейс с существенной задержкой в полтора часа. В это время паром осматривали специалисты.

Финляндия продлила закрытие сухопутной границы с Россией на неопределенный срок. С 15 апреля начнут действовать ограничения на въезд по морю.