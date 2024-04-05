05 апреля 2024, 23:42

Генконсульство РФ в Нью-Йорке эвакуировали из-за землетрясения

Freepik
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Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке попросили посетителей выйти из здания из-за землетрясения. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил глава российского представительства Александр Захаров.

Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке попросили посетителей выйти из здания из-за землетрясения. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил глава российского представительства Александр Захаров.

Эвакуацию провели в целях безопасности на случай повторных подземных толчков. Кроме того, помещение осмотрят на предмет возможных повреждений.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ранее заявила о приостановке работы международных аэропортов имени Джона Кеннеди и Ньюарк с целью проведения проверки воздушных гаваней на возможные полученные повреждения в ходе землетрясения.

В штате Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 5,1. Центр подземных толчков находился на глубине 10 километров недалеко от Нью-Йорка.

Нью-Йорк Землетрясения
05 апреля 2024, 22:20
Круизный паром Megastar врезался в пристань в Финляндии
Global Look Press
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Пассажирский паром Megastar во время стоянки в Хельсинки врезался в пристань. О происшествии написало финское издание Yle.

По информации газеты, столкновение произошло из-за погоды - в Финляндии задули сильные ветры. Сведения издания подтвердила директор по связям с общественностью судоходной компании Tallink Silja Марика Нёйд.

Паром получил незначительные повреждения. Пассажиры практически не почувствовали столкновения, но судно отправилось в рейс с существенной задержкой в полтора часа. В это время паром осматривали специалисты.

Финляндия продлила закрытие сухопутной границы с Россией на неопределенный срок. С 15 апреля начнут действовать ограничения на въезд по морю.

Финляндия Погода
05 апреля 2024, 21:32
Использование флага Российской империи станет поводом для штрафов в Молдавии
РИА «Новости»
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В Молдавии черно-желто-белый флаг Российской империи признали экстремистским. Об этом сообщил местный телеканал TVR.

Решение принял суд Кишинева по иску сразу трех ведомств страны - Генпрокуратуры, Минюста и Службы информации и безопасности.

За использование флага на территории республики обычным гражданам и юридическим лицам пригрозили исправительными работами на срок до 60 часов и штрафами в национальной валюте, суммы которых эквивалентны 250–1700 долларам.

В материале на сайте телеканала заявили, что вердикт вынесли из-за того, что этот триколор «продвигают Кремль и Владимир Путин в качестве символа Новороссии».

Ранее Белый дом принял решение запретить вывешивать над посольствами США радужные ЛГБТ*-флаги, а также знамя Конфедерации и флаг сторонников экс-президента страны Дональда Трампа с лозунгом «Снова сделаем Америку великой».

* Запрещенное в России экстремистское движение.

Штрафы Суд Молдавия Россия
05 апреля 2024, 20:26
МИД раскрыл цели Запада в отношении Армении
РИА «Новости»
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США и ЕС добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывода российской военной базы и пограничников с территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что Запад пытается «превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе», а также вбить клин между странами региона и их соседями.

В сообщении отметили, что это может привести к крайне негативным последствиям для безопасности и экономического развития региона.

Таим образом МИД отреагировал на встречу представителей высокого уровня в формате Армения - США - ЕС и призвал армянское руководство не дать Западу обмануть себя «эфемерными обещаниями».

Ранее минобороны Армении и Азербайджана выступили с взаимными обвинениями в обстреле позиций своих сил на границе.

США Армения Запад МИД РФ
05 апреля 2024, 20:01
Гагаузия пригрозила отделиться от Молдавии
РИА «Новости»
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Гагаузия объявит о независимости в случае объединении Молдавии и Румынии. Такое заявление глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.

«Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать… Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике», - написала она.

Гуцул выразила уверенность, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат Гагаузию.

Ранее Гуцул призвала власти Молдавии дружить с Россией. Она подчеркнула, что странам необходимо сотрудничать по многим направлениям.

После президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ о назначении главы Гуцул членом правительства. Она заявила, что глава Гагаузии якобы работает на «преступную группировку» «Шор», а не на жителей автономии. Сама Гуцул ранее предупреждала о возможных провокациях против нее из-за визита в Россию.

Молдавия Россия Румыния

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