30 ноября 2023, 12:18

Генконсульство ФРГ закроют в Калининграде

piqsels
Читайте нас в: Google Новости

В Калининграде 30 ноября закроется генконсульство Германии. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

«С 30 ноября 2023 года генеральное консульство в Калининграде будет закрыто», - указали в публикации.

По консульским и паспортным вопросам учреждение призвало обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге. По визам - в визовый отдел посольства Германии в Москве. Причины закрытия учреждения не указали.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Германия не имеет суверенитета. Именно поэтому власти страны согласились на закрытие газопровода, который поставлял российский газ. Также ФРГ примирилась с тратами на оружие, пенсии, социальные выплаты и зарплаты Украине.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила беспокойство из-за падения внимания к украинскому кризису. Она отметила, что ФРГ поддерживает сближение НАТО с постсоветской республикой. Поэтому, по ее словам, страна выделит еще 11,5 миллиона евро в трастовые фонды Североатлантического альянса.

Германия Дипломатия Россия Калининград
30 ноября 2023, 15:28
Взрывы повредили ТЭЦ на юге Украины
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Теплоэлектроцентраль на юге Украины повредили ночные взрывы. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Укрэнерго».

«Была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в южном регионе. Есть разрушения зданий и оборудования. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, возможности для электроснабжения ограничены», - указали в компании.

К работе подключили блок на одной из тепловых электростанций. Пока энергии хватает, заверили в «Укрэнерго».

Потребителей также предупредили, что утром 30 ноября из-за непогоды оставался обесточенным 191 населенный пункт. Вечером, с 16:00 до 18:00, возможен дефицит электроэнергии.

«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо», - добавили в «Укрэнерго».

Вечером 29 ноября серия мощных взрывов прогремела в Одессе. Украинские паблики сообщали, что в сторону Черноморска и Одессы летели беспилотники. Ночью 30 ноября поступали данные о взрывах Киевской области. В регионе объявили воздушную тревогу.

Электричество Украина
30 ноября 2023, 15:18
Казахстан опроверг покупку слишком дорогих французских истребителей Rafale
Читайте нас в: Google Новости
Казахстан предпочел французским истребителям Rafale российские Су-30СМ. Заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению — начальник Главного Управления вооружения Ержан Нильдибаев заявил на брифинге, что закупку у Dassault Aviation никогда не обсуждали. Его процитировал сайт zakon.kz.

Казахстан предпочел французским истребителям Rafale российские Су-30СМ. Заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению - начальник Главного Управления вооружения Ержан Нильдибаев заявил на брифинге, что закупку у Dassault Aviation никогда не обсуждали. Его процитировал сайт zakon.kz.

«Хочу вас огорчить, никаких переговоров по данному вопросу не проводилось. Планов таких не было. Хороший самолет, хорошая машина, но очень дорогая», - сказал он.

Представитель Минобороны заявил, что по соотношению цены и качества Казахстан выбрал Су-30СМ. Ержан Нильдибаев анонсировал закупку шести этих самолетов в начале 2024 года. Армия получит также военно-транспортный самолет А-400М, батареи зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2К» и «Тор-2М», транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и Ми-171Ш.

От истребителей Rafale французской компании Dassault Aviation отказался Алжир. Военные выбрали российский Су-30 за мощный двигатель, большую нагрузку и увеличенную зону покрытия.

Казахстан Истребители Самолеты Франция
30 ноября 2023, 15:16
Зеленский не сможет подписать закон о призыве из-за страха перед украинцами
Читайте нас в: Google Новости
Президент Украины Владимир Зеленский боится утверждать закон о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет, потому что это может вызвать негативную реакцию украинцев. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам главы исследовательского института Penta в Киеве Владимира Фесенко, подписание закона может настроить население против украинского руководства, которое планирует продолжать боевые действия.

«Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения „мир любой ценой“», - указал эксперт.

Депутат Рады Роман Костенко заявил, что парламент принял закон, поэтому формально он уже вступил в силу. Парламентарий также признался, что с призывом на Украине возникли трудности.

Ранее председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко предложил использовать для мобилизации реестр избирателей. Он отметил, что это упростит призыв, так как в этих списках находится «наиболее правдивая информация».

Владимир Зеленский Украина Армия
30 ноября 2023, 15:04
Карты «Мир» начали принимать в Лаосе
Читайте нас в: Google Новости
Карты платежной системы «Мир» начали принимать в Лаосе. Об этом РИА «Новости» рассказал посол России в азиатской стране Владимир Калинин.

«Некоторые банки уже принимают карты „Мир“, а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме», - информировал он.

Дипломат выразил надежду на то, что Лаос станет пользоваться большей популярностью у российских туристов после открытия дополнительных авиарейсов. Калинин назвал эту страну самобытной и дружелюбной и назвал «неоправданным» то, что многие путешественники игнорируют ее. Посол отметил, что 2024 год в Лаосе объявили Годом туризма.

Карты «Мир» уже принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане и других странах. В ноябре их начали принимать в Венесуэле.

Интерес к подключению к российской платежной системе проявили, в частности, в Египте, Иране, Индонезии, Эфиопии.

Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев назвал законными планы российских банков размещать в других странах терминалы для оплаты картой «Мир».

Банки Россия Азия

Новости по теме