Генеральный директор TikTok посетит инаугурацию Трампа

Индийский пенсионер вернулся к жизни после остановки дыхания в больнице города Мангалур за несколько минут до начала собственных похорон. О необычном воскрешении сообщил сайт News9Live.

В больницу 67-летний уроженец Каннура по имени Павитран попал после инсульта. Врачи подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких и посоветовали семье готовиться к похоронам.

В ночь на понедельник, 13 января, медики констатировали, что дыхание пожилого мужчины остановилось и помочь ему уже ничем нельзя. Родственники начали готовить церемонию похорон и даже дали объявление в газету, что Павитран ушел из жизни.

Признаки воскрешения заметил ночной дежурный, который перевозил тело пациента в морг. В момент транспортировки Павитран дернул рукой. Медик нащупал у пациента пульс и отправил его в отделение реанимации. К утру состояние пожилого мужчину стабилизировалось. К вечеру в палату к пациенту пустили его родных. В этот момент Павитран окончательно пришел в себя и открыл глаза.

В феврале прошлого года считавшаяся умершей 52-летняя жительниц Индии ожила за несколько минут до кремации. Она попала в больницу с сильными ожогами, но после получения первой помощи семья забрала ее домой, так как не могла оплачивать лечение. Спустя несколько дней родные нашли женщину без признаков жизни и решили ее кремировать. Перед началом процедуры она ожила.