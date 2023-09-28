Генерал СВР в отставке раскрыл, кто курирует операции украинских спецслужб

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«Огромное участие - руководящее, не только планирующее, но и курирующее все операции, разработка операций. Я бы на первом месте ставил и английские спецслужбы, ну и, конечно, Центральное разведывательное управление (ЦРУ США - прим. ред.)», - рассказал он.

По его словам, они активно помогают: дают свою агентуру, технические средства, советников, руководителей, кураторов. Решетников добавил, что за год до госпереворота на Украине в 2014-м СВР знала о работе советников из американской и британской разведок прямо в офисах СБУ. Они занимали там целые этажи. С тех пор представители США и Великобритании еще больше закрепились.

Генерал СВР в отставке отметил, что по факту они участвуют активно в боевых действиях. Он подчеркнул, что Буданов полностью находится под контролем британских спецслужб.

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