Генерал СВР в отставке раскрыл, кто курирует операции украинских спецслужб
Разведывательные службы Соединенных Штатов и Великобритании разрабатывают и держат под контролем все операции спецслужб Украины. Британская Ми-6 курирует Главное разведывательное управление Минобороны (ГУР) Украины, а также руководителя ведомства Кирилла Буданова. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Службы внешней разведки России (СВР) в отставке Леонид Решетников в комментарии РИА «Новости».
«Огромное участие - руководящее, не только планирующее, но и курирующее все операции, разработка операций. Я бы на первом месте ставил и английские спецслужбы, ну и, конечно, Центральное разведывательное управление (ЦРУ США - прим. ред.)», - рассказал он.
По его словам, они активно помогают: дают свою агентуру, технические средства, советников, руководителей, кураторов. Решетников добавил, что за год до госпереворота на Украине в 2014-м СВР знала о работе советников из американской и британской разведок прямо в офисах СБУ. Они занимали там целые этажи. С тех пор представители США и Великобритании еще больше закрепились.
Генерал СВР в отставке отметил, что по факту они участвуют активно в боевых действиях. Он подчеркнул, что Буданов полностью находится под контролем британских спецслужб.
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