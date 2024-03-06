Гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал напряженными переговоры о ЗАЭС в Сочи

Россия продолжит развивать отношения со своими партнерами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание.Первые». Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству с теми, кто действительно в этом заинтересован. Страна будет развивать отношения с партнерами.

По словам Пескова, Россия будет ждать, когда мировое меньшинство «придет в себя» и присоединится к большинству.

Также представитель Кремля высказался об использовании ядерного оружия. По его словам, России применит его только в случае угрозы существования самого государства. В остальных случаях говорить об этом безответственно, добавил он.

Песков прокомментировал и ситуацию со слитым разговором немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту. Как отметил пресс-секретарь президента, эта беседа стала еще одним доказательством вовлеченности Запада в украинский конфликт.