10 января 2024, 11:55

Гендиректор Boeing признал ошибку с самолетами 737 MAX

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Гендиректор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с лайнерами 737 MAX после ситуации с оторвавшейся дверью и иллюминатором во время полета. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Кэлхун выступил перед сотрудниками корпорации с заявлением. Он сообщил, что расследование причин ЧП будет максимально открытым и прозрачным.

«Мы собираемся [выработать] подход к этому, прежде всего надо признать нашу ошибку», - сказал он.

Специалистам Boeing предстоит обследовать дверную заглушку поврежденного самолета.

Как сообщили «Известия» , у самолета Boeing 737 MAX который находился в эксплуатации у американской авиакомпании Alaska Airlines, 5 января во время полета вывалился иллюминатор и выпала дверь запасного выхода. Изначально появилась информация о том, что борт совершил аварийную посадку в аэропорту Портленда после потери части фюзеляжа. В самолете находились около 180 человек, в том числе члены экипажа. Информации о пострадавших не было.

Сразу несколько страны приостановили полеты лайнеров Boeing 737 MAX-9 после ЧП. Американская корпорация призвала всех клиентов проверить самолеты этого типа из-за опасений по поводу незакрепленного болта.

Самолеты Boeing Авиакомпании
10 января 2024, 12:35
Главком ВМФ назвал одну из угроз национальной безопасности России со стороны США
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Американские корабли представляют собой угрозу национальной безопасности России. Об этом заявил в интервью «Красной звезде» главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Он отметил, что патрулирование в море на постоянной основе кораблей - носителей крылатых ракет большой дальности «Томагавк» - одна из угроз военной безопасности океанских и морских направлений России. Снаряды могут достать до разных объектов на территории страны Угрозу представляют и мощные группировки ВМС стран в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Средиземном море. Кроме того, опасность представляют активное развертывание группировок кораблей и освоение Арктического бассейна атомными подводными лодками ВМС Соединенных Штатов и Великобритании.

Евменов подчеркнул, что все эти угрозы требуют формирования современного Военно-морского флота.

В начале декабря адмирал предупреждал о возросшем военном присутствии и конкуренции стран в Арктике. По его словам, американцы готовы предпринять любые шаги для противодействия России.

США Великобритания Корабли Россия
10 января 2024, 12:19
«Борьба кошки с мышкой». Маятник власти в Эквадоре качнулся в сторону «света»
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В Эквадоре ввели режим внутреннего вооруженного конфликта. После побега лидеров бандитских группировок из тюрьмы в стране начались беспорядки, в результате которых погибли уже 10 человек. Вероятно, главные бандиты сбегут из страны, а извечная борьба официальной и бандитской властей продолжится, и маятник будет качаться то в одну, то в другую сторону, спрогнозировал в беседе с «360» политический советник Сергей Маркелов.

По словам политсоветника, организовать бунт в такой бедной стране было не очень сложно - «голодные, бедные и дерзкие» жители охотно встали на сторону картелей.

«Правительство напряглось и вроде бы притушило пока конфликт, остановило это цунами беспредельщиков. Думаю, что сейчас маятник качнется опять. Посмотрим, чем это все закончится. Скорее всего, освободившиеся лидеры картелей на некоторое время убегут из страны, если уже не убежали, и их уже будет не достать. Возможно, их объявят в международный розыск. Но сами картели неуничтожаемы», - подчеркнул Сергей Маркелов.

Он констатировал, что руководство Эквадора не справится с ситуацией и продолжит привлекать международные силы.

Он пояснил, что управление этой территорией исторически делят между собой официальная административная структура (президент страны, власти городов и муниципалитетов) и так называемая теневая структура. Эквадор - достаточно бедная страна Латинской Америки, где сильно развита организованная преступность по производству наркотиков и их транспортировке по всему земному шару. Бандитские структуры называются картелями, которые держат «полный технологический цикл»: от выращивания и обработки до распространения наркотиков.

«Если в Италии организованную преступность представляет мафия, то здесь картельная история. То есть, условно говоря, есть семьи, в которых передается, как эстафетная палочка, лидерство, причем жестко передается. <…> В „бизнесе“ задействованы уже несколько поколений: люди назначаются, конкурентов убивают», - рассказал Маркелов.

Он напомнил, что несколько лет назад Эквадор при помощи «международных усилий», в том числе американских и мексиканских (у Мексики серьезный опыт работы с картелями), посадил основных лидеров двух мощных картелей по снабжению мира наркотиками. Сейчас, после их побега, ситуация меняется.

Наркотики Тюрьмы Деньги
10 января 2024, 10:46
Около 300 человек вышли на протесты в Варшаве после задержания экс-главы МВД
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На демонстрацию у президентского дворца в Варшаве после задержания экс-главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его зама Мачея Вонсика вышли около 300 человек. Об этом сообщила радиостанция RFM.

Многие протестовали с флагами Польши. Участники митинга признались, что не ожидали задержания чиновников , которое произошло накануне вечером в президентском дворце. Бывшего главу МИД и его заместителя обвинили в превышении полномочий.

Обоих приговорили к реальному сроку за это преступление еще восемь лет назад, однако до вступления решения в законную силу они успели стать депутатами и представителями правящей партии. Президент Анджей Дуда помиловал Каминьского и Вонсика. Его действия оспорили, поскольку закон не позволял помиловать людей, приговор которым не вступил в силу, но на тот момент у власти были однопартийцы освобожденных политиков, так что делу не дали хода. Но недавно суд вынес не подлежащее обжалованию решение о том, что Каминьский и Вонсик не могут быть депутатами, а также пять лет не имеют права занимать госдолжности.

Польские СМИ призывали также предъявить Мариушу Каминьскому объявление в госизмене за отправку оружия на Украину.

Задержания Протесты Депутаты Польша
10 января 2024, 10:22
Бастующие машинисты нарушили движение поездов в Германии
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В Германии в ночь на 10 января началась массовая забастовка членов профсоюза машинистов GDL. Движение поездов в стране оказалось «сильно ограничено», предупредил главный немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn в соцсети Х.

Профсоюз требует повышения зарплаты и выплаты премий, компенсирующих инфляцию, а Deutsche Bahn готова выплатить единоразовую премию и повысить зарплату машинистов лишь временно и на 11%. Периодические забастовки железнодорожников проходят уже с ноября.

Пару дней назад дороги в Германии перекрыли тракторы с протестующими фермерами.

Аграрии в разных немецких городах выступили за увеличение зарплат, снижение налогов и против отмены льгот.

Протесты проходили под контролем правоохранительных органов.

В стране отменяют поезда, перекрываются дороги. Жителям предложили по возможности не ездить по железной дороге до окончания протестов. По данным профсоюза, оно намечено на 20:00 по московскому времени 12 января.

Германия Работа Зарплаты Забастовки

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