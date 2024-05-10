Генассамблея ООН расширила права Палестины в организации

Палестина уже имеет статус наблюдателя в организации. При этом Израиль является полноправным членом ООН с 1948 года.

Во время голосования по резолюции против выступили только девять стран, в числе которых оказались США, Израиль, Чехия, Венгрия, Аргентина и маленькие островные государства. Поддержали документ 143 страны, воздержались - 25.

«Государство Палестина имеет право на членство в ООН в соответствии со статьей 4 Устава и поэтому должно быть принято в члены Организации Объединенных Наций», - говорится в резолюции, трансляция прошла на сайте ООН.

Палестина, начиная с 79-й сессии ГА ООН, будет вправе участвовать в конференциях организации, в международных конференциях, а также совещаниях, проводимых под эгидой Генассамблеи и других органов ООН. Ее представители, в частности, смогут вносить предложения и поправки.

Единственное, что Палестина не сможет в качестве государства-наблюдателя голосовать в ГА ООН или выдвигать свою кандидатуру в органы всемирной организации.

Ранее политолог Дмитрий Бридже предрек эскалацию палестино-израильского конфликта в ближайшие дни из-за продолжения наземной операции ЦАХАЛ вокруг района Рафах.