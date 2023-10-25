Гегемон заплатит за статус. США ждет конец без поддержки Украины и Израиля

Далее - прямая речь.

В результате американцы стали терять политические очки на мировой арене. Это процесс только начался, и говорить о его завершении пока рано. Но США оказались самом сложном положении за последние 30 лет, когда вся мировая политика строилась вокруг них. Поэтому теперь перед этой страной стоит задача удержать лидирующее положение на международной арене и сохранить статус кво.

В мире наблюдаются сразу несколько общих трендов, главный из которых - деглобализация. Буквально каждое государство утрачивает доверие к международным институтам и все больше ориентируется на национальную политику. Это серьезно ослабило внешнеполитическую модель США, которые чаще всего работали через эту систему общемировых организаций.

Вторым трендом стала утрата доверия к американской системе правосудия. Многие страны, которые оставались союзниками Соединенных Штатов или находились в прямом подчинении, тоже начали больше ориентироваться на собственные интересы.

Поэтому Штаты продолжат поддерживать Украину и Израиль до последней капли крови - вне зависимости от того, что станет происходить внутри страны: гражданская война, приход к власти людей, которые не исповедуют проукраинские или произраильские позиции.

Поддержку могут урезать и сделать больший акцент на внутреннюю политику, переориентировать финансовые потоки. Но говорить о полной блокировке помощи Украины и Израилю сегодня не приходится. На этих двух конфликтах сегодня зиждется оставшееся доминирование американцев. Если выбить эти две страны, то весь выстроенный США карточный домик мировой политики разрушится.