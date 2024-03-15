«Где-то со Скрипалями». Захарова посмеялась над «пропажей» Кейт Миддлтон
В Великобритании ищут «пропавшую» принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, которая не появляется на публике уже больше двух месяцев. Однако в этой стране быстро находят только «руку Москвы», иронично заметила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, в Соединенном Королевстве все «сорвалось в пике таблоидного шабаша». Это означает, что правду о местонахождении супруги принца Уильяма никто говорить не будет. Захарова напомнила, что вокруг его матери, принцессы Дианы, тоже ходили разные слухи.
«Вообще в Лондоне быстро находятся только „Новичок“ и „рука Москвы“. На это требуется дня два-три. А все, что надо „не найти“, ищут долго», - добавила дипломат.
Она посоветовала нанять для поисков «расследователей» из Bellingcat*. По мнению Захаровой, «где-то там» рядом со Скрипалями найдется и Кейт Миддлтон.
В январе супругу Уильяма выписали из больницы после операции. Королевская особа решила не принимать участие в публичных мероприятиях минимум до начала мая.
*Bellingcat - признано иноагентом.