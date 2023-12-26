26 декабря 2023, 06:33

«Газу придется дерадикализовать». Нетаньяху назвал условия завершения конфликта с Палестиной

Читайте нас в: Google Новости

Боевые действия в секторе Газа прекратятся после демилитаризации анклава, уничтожения палестинского движения ХАМАС и дерадикализации населения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об этом в статье The Wall Street Journal.

Он перечислил три предпосылки к мирному разрешению палестино-израильского конфликта. По мнению премьера, ХАМАС следует полностью уничтожить, а сам анклав демилитаризовать. Палестинское общество Биньямин Нетаньяху предложил полностью трансформировать так, чтобы люди поддерживали борьбу с терроризмом, а не финансировали его.

«Газу придется дерадикализовать. Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийство евреев», - сказал он.

Биньямин Нетаньяху назвал ХАМАС ключевым иранским доверенным лицом. По его словам, планы Израиля по уничтожению движения поддержали США, Франция, Великобритания и Германия. Премьер заявил, что для этого предстоит ликвидировать военный потенциал боевиков и лишить их политического господства над сектором Газа.

В ближайшие дни Армия обороны Израиля углубит наземную операцию в анклаве, объявило правительство. Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания продлится еще долгое время.

Конфликт Израиля и Палестины
26 декабря 2023, 04:43
США создали «преступную банду», чтобы украсть российские активы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
США предпринимают неэффективные и сложные шаги в попытке присвоить российские активы. Об этом сообщило издание Sohu.

«США позарились на российские 300 миллиардов зарубежных активов и в самом деле решили сколотить настоящую преступную банду, чтобы украсть их», - сказано в сообщении.

Авторы материала отметили, что подобный метод является очень дорогостоящим и неудачным. Американский лидер Джо Байден способствовал разжиганию конфликта между Россией и Украиной, опираясь на европейский капитал. Теперь появился риск, что эти средства покинут США. По мнению журналистов, это стало одной из роковых стратегических ошибок американской стороны.

Ранее лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер заявил, что конфискация замороженных активов РФ для передачи их Украине сравнима с катаклизмом. Он объяснил, что если США способны поступить так с Россией, то могут сделать то же самое с кем угодно.

США Россия Деньги Джо Байден Экономика
26 декабря 2023, 02:35
Статус Центробанка Китая снизился из-за влияния компартий
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Правительство Китая снижает роль Центробанка в выработке решений в пользу Центральной финансовой комиссии, возглавляемой Коммунистической партией. Об этом написала газета Financial Times.

Контроль за финансовой деятельностью будет осуществлять новое Национальное управление финансового регулирования (NAFR), которое поглотит более 1,6 тысячи отделений ЦБ.

«Одной из крупнейших жертв новой финансовой архитектуры является снижение статуса Народного банка Китая», - прокомментировал перемены сотрудник Китайского центра в Оксфордском университете Джордж Магнусс.

Технократы Центробанка играли основную роль в финансовом регулировании в Китае, отметила газета. ЦБ и раньше действовал под управлением Госсовета, но на его полномочия не покушались.

Экономическая активность Китая в ноябре ослабла , а кризис на рынке недвижимости мешает восстановлению экономики, заявили аналитики. Розничные продажи в прошлом месяце снизились на 1,9% по сравнению с октябрем.

Кризис Китай Центробанк Экономика
26 декабря 2023, 00:49
Россия стала крупнейшей экономикой Европы — помощник Путина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия стала крупнейшей экономикой Европы и дышит в спину Японии в гонке за четвертое место в мире. Об этом изданию «Эксперт» заявил помощник российского лидера Владимира Путина Максим Орешкин.

Он отметил, что экономики Глобального Севера - США, Япония и Европейский союз - начали терять свою значимость и роли. Помимо этого, в рейтинге значительно поднялись экономики азиатских государств.

«Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место», - сказал он.

Ранее руководитель международной редакции французского журнала L’Express Шарль Аке признал, что экономика РФ растет быстрее европейской , несмотря на многочисленные санкции и конфликт на Украине. Он объяснил, что промышленное производство страны увеличилось на 7,5%. Также население России поддерживает позицию президента по проведению специальной военной операции.

Япония Европа Россия Экономика
26 декабря 2023, 00:05
Голову и тушу кабана подвесили на ворота мечети во Франции
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Неизвестные подвесили тушу и голову кабана на воротах мечети в коммуне Винье-сюр-Сен близ Парижа. Культурная ассоциация мусульман подала жалобу в полицию, сообщила газета Parisien со ссылкой на представителя организации Саида Джезри.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, минувшей ночью недалеко от мечети припарковали автомобиль. Неизвестные задержались на несколько минут, чтобы повесить труп животного. После этого машина уехала.

«Утром 24 декабря охранник мечети на улице Галилея обнаружил мрачную находку во время обхода. Голова и часть туши кабана были подвешены на коле ворот», - сообщили журналисты.

Ассоциация осудила людей, «движимых ненавистью». Из-за действий неизвестных прихожан ожидало «видение ужаса».

Скандальную акцию ранее устроили в Волгограде. Мужчина по имени Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела о публичном оскорблении чувств верующих после сожжения Корана у Соборной мечети.

Животные Франция

Новости по теме