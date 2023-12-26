«Газу придется дерадикализовать». Нетаньяху назвал условия завершения конфликта с Палестиной

Он перечислил три предпосылки к мирному разрешению палестино-израильского конфликта. По мнению премьера, ХАМАС следует полностью уничтожить, а сам анклав демилитаризовать. Палестинское общество Биньямин Нетаньяху предложил полностью трансформировать так, чтобы люди поддерживали борьбу с терроризмом, а не финансировали его.

«Газу придется дерадикализовать. Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийство евреев», - сказал он.

Биньямин Нетаньяху назвал ХАМАС ключевым иранским доверенным лицом. По его словам, планы Израиля по уничтожению движения поддержали США, Франция, Великобритания и Германия. Премьер заявил, что для этого предстоит ликвидировать военный потенциал боевиков и лишить их политического господства над сектором Газа.

В ближайшие дни Армия обороны Израиля углубит наземную операцию в анклаве, объявило правительство. Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания продлится еще долгое время.